“증시 호황·다주택 규제 덕”…李대통령 지지도 58.2%

이재명 대통령의 국정수행 지지도가

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌고 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트다. 응답률은 4.2%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

