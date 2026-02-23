“증시 호황·다주택 규제 덕”…李대통령 지지도 58.2%

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 58.2%로 4주 연속 상승했다는 여론조사 결과가 나왔다. 증시 호황과 이 대통령의 부동산 정상화 의지가 반영된 것으로 풀이된다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 19~20일 전국 18세 이상 1000명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자는 58.2%로 직전 조사보다 1.7% 포인트 올랐다고 23일 밝혔다.
부정 평가는 37.2%로 직전 조사 대비 1.7% 포인트 떨어졌고, ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 4.6%였다. 리얼미터는 “코스피 5800선 돌파 등 역대급 증시 호황과 다주택자 대출규제 등 부동산 정상화 의지가 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다”고 분석했다.
지역별 긍정 응답은 서울이 전주 대비 5.5% 포인트 오른 56.5%, 인천·경기가 2.3% 포인트 상승한 57.8%, 부산·울산·경남이 1.7% 포인트 오른 54.7%였다. 광주·전라는 2.8% 포인트 떨어진 77.7%, 대전·세종·충청은 2.2% 포인트 하락한 59.1%로 나타났다.
연령대별로는 40대(75.0%)가 가장 큰 폭(9.6% 포인트)으로 상승했다. 50대(69.5%), 60대(62.5%), 70대 이상(53.2%)은 전주 대비 올랐고, 20대(35.5%)와 30대(47.3%)는 하락했다. 중도층 지지도는 전주 대비 2.1% 포인트 하락한 57.1%로 나타났다.
정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 48.6%, 국민의힘이 32.6%의 지지율을 보였다. 민주당은 전주 대비 3.8% 포인트 올랐고, 국민의힘은 3.5% 포인트 내렸다. 양당 지지도 격차는 지난주 8.7% 포인트에서 16.0% 포인트로 커졌다.
리얼미터는 민주당 지지도 상승 요인에 대해 “윤석열 전 대통령 무기징역 판결 후 사면금지법 추진 등 반윤(반윤석열) 공세와 이 대통령의 부동산 정상화 기조가 시너지를 냈다”고 설명했다.
국민의힘에 대해서는 “윤 전 대통령 유죄 판결 여파 속에 장동혁 대표의 ‘절연 거부’ 논란으로 내홍이 격화한 데다 (장 대표의) 6주택 보유 논란과 다주택자 규제 반대 프레임으로 인한 부동산 역풍이 겹친 결과로 풀이된다”고 해석했다.
조국혁신당은 3.3%, 개혁신당 2.4%, 진보당 1.4%로 각각 집계됐다. 무당층은 9.4%였다.
두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌고 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트다. 응답률은 4.2%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
