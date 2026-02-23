“지방선거, 공정·투명하게 진행될 수 있게 행정 지원에 최선”

경북도, 23일부터 6월 3일까지 ‘공명 선거 지원 상황실’ 운영하기로







경북도가 23일부터 지방선거일인 6월 3일까지 ‘공명선거 지원상황실’을 운영한다고 밝혔다.



상황실은 2개반(종합상황반, 시군상황반)으로 나뉘어 김종수 경북도 안전행정실장을 상황실장으로 한 9명으로 구성된다.



상황실은 선거관리 전반에 대한 행정 지원을 총괄하게 된다.



구체적으로 도내 22개 시군의 선거인명부 작성 등 법정 선거사무 및 현장 점검과 시설·인력·장비를 지원한다.



김 안전행정실장은 “선거는 국민의 주권 의사가 국가 운영에 반영되는 헌법상 가장 중요한 민주적 절차”라며 “제9회 전국동시지방선거가 공정하고 투명하게 진행될 수 있도록 행정 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도가 23일부터 지방선거일인 6월 3일까지 ‘공명선거 지원상황실’을 운영한다고 밝혔다.상황실은 2개반(종합상황반, 시군상황반)으로 나뉘어 김종수 경북도 안전행정실장을 상황실장으로 한 9명으로 구성된다.상황실은 선거관리 전반에 대한 행정 지원을 총괄하게 된다.구체적으로 도내 22개 시군의 선거인명부 작성 등 법정 선거사무 및 현장 점검과 시설·인력·장비를 지원한다.김 안전행정실장은 “선거는 국민의 주권 의사가 국가 운영에 반영되는 헌법상 가장 중요한 민주적 절차”라며 “제9회 전국동시지방선거가 공정하고 투명하게 진행될 수 있도록 행정 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지