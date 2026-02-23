조갑제닷컴을 운영하는 보수성향 전 언론인 조갑제 대표가 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “부정선거 음모론자들에게 아부하며 사회 분열을 조장한다”고 비판했다. 조 대표는 ‘비열한’이라거나 ‘정신질환’이라는 강한 표현까지 동원했다.
조 대표는 23일 ‘음모론자들에게 띄운 장동혁의 비열한 아부’라는 제목의 글에서 장 대표가 윤석열 전 대통령과의 절연 요구를 거부하며 내놓은 입장문의 문제점을 조목조목 지적했다.
앞서 장 대표는 지난 20일 “국민의 소중한 한 표를 지키기 위해 선거 시스템을 어떻게 바꿀 것인가”라고 언급하며 윤 전 대통령과의 결별 주장을 분열의 씨앗으로 규정했다.
조 대표는 해당 발언이 투개표 과정에서 부정행위가 존재한다는 잘못된 전제를 깔고 있다고 지적하고 “중앙선거관리위원회 발족 이후 60년간 선관위가 관여한 부정 투개표는 단 한 건도 없었다”며 한국의 공정한 선거 관리 능력이 민주주의의 높은 수준을 증명해 왔음을 강조했다.
조 대표는 장 대표가 과거 국민의힘 사무총장 재임 시절 선관위를 압박해 수검표 단계를 추가했던 사례를 언급했다. 당시 재작년 총선에서 약 2800만 표를 개표한 결과 단 한 표의 오차도 없었음을 상기시키며, 이러한 사실을 누구보다 잘 아는 장 대표가 음모론적 수사를 사용하는 것은 지지층을 의식한 기만적 행위라고 비판했다.
조 대표는 윤 전 대통령에 대해서도 “자신이 확산시킨 부정선거 음모론을 취소한 적이 없다”고 지적하는 한편 장 대표가 진실을 알면서도 음모론자들의 편을 들어 1000만 명 이상의 성인들을 현혹하고 있다고 주장했다.
이어 보수층과 당원 중 맹목적으로 장 대표를 지지하는 음모론자들을 향해 “공정한 선거 결과에 불복하는 진짜 부정선거 세력”이라며 엄벌을 촉구했다.
아울러 조 대표는 장 대표의 태도가 민주주의에 반한다고 규정하며 이를 방관하는 국민의힘 소속 의원 107명을 향해서도 쓴소리를 뱉었다. 그는 “반민주적 인물인 장 대표 하나 처리하지 못하는 의원들은 당의 해산을 호소하는 꼴”이라고 목소리를 높였다.
조 대표는 부정선거 음모론에 편승할 경우 인격적 결함이 나타난다고 분석했다. 그러면서 “장 대표가 대통령과의 오찬 약속을 한 시간 전에 깨는 것이라든지 내란 우두머리를 감싸면서 애국자들을 숙청하는 것이 그런 증상”이라면서 “그는 음모론을 믿지 않겠지만 음모론자를 감싸는 데는 음모론자들 이상의 노력을 하고 있다. 공산주의와 함께 한국인들을 감염시킨 2대 정신질환”이라고 적었다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
“음모론자들에게 비열한 아부” 조갑제, 장동혁 맹비판
