예천군, 경북도청 신도시 도시첨단산업단지 재공급 분양 시작

경북 예천군은 경북도청 신도시의 자족 기능 강화 및 성장동력 확보를 위해 조성 중인 도시첨단산업단지의 산업시설용지 재공급 분양을 시작한다고 23일 밝혔다.



이번에 재공급되는 산업시설용지 대상은 총 20필지로 분양 신청은 오는 25일부터 접수한다.



전기·전자, 기계·장비·금속 등 첨단제조업과 연구개발(R&D), 정보통신, 교육 서비스업 등 지식문화산업 분야 기업 입주가 가능하다.



앞서 예천군은 지난해 12월 ‘예천군 기업 및 투자유치 촉진 조례’를 개정해 도시첨단산업단지 내 입주기업에 대한 분양가 지원 근거를 마련했다.



이에 따라 도시첨단산업단지 입주기업은 사업 개시(공장등록) 후 예천군의 분양가 지원을 받게 될 경우 평당 분양가 50만원으로 산업시설용지를 확보할 수 있다.



예천군 관계자는 “경북도청신도시 활성화를 위해 도시첨단산업단지 기업유치가 중요한 만큼 앞으로도 경북개발공사 및 경상북도와 협업해 투자유치 활동을 적극 추진하겠다”고 말했다.



예천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



