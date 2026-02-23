서울관광재단, 서울 MICE 미래 함께 그릴 파트너 찾는다

내달 20일까지 서울MICE얼라이언스 신규회원사 모집… 4월 중 최종 선정

2025 Korea MICE Expo에 공동 참가한 65개 SMA 회원사. 서울관광재단 제공

모집 분야는 MICE 시설(컨벤션센터·호텔), 유니크베뉴, 국제회의 기획사(PCO), 여행사(기업회의·인센티브 전문), MICE 지원(운송 및 수송·MICE 서비스·엔터테인먼트·쇼핑 및 관광), 전시(운영 및 지원) 등 총 6개 분과 10개 분야이다.

서울시 및 서울관광재단과 함께 공동 유치마케팅, 회원사 간 네트워킹 강화, MICE 지원 프로그램 개발 등 다양한 협력사업을 전개해 왔다.