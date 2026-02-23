트럼프 마러라고 저택에서 총기 무장 20대 사살…“열렬한 트럼프 지지 가정 출신”
트럼프, 사건 당시 백악관에 머물러…동계올림픽 관련 트루스소셜 글 올려
“트럼프 지지자 가정 출신”…유권자 등록은 무소속
2024년 버틀러 암살 시도 포함 3번째 위해 위협
도널드 트럼프 미국 대통령의 플로리다주 팜비치 마러라고 저택 보안 구역 안에 22일(현지시간) 무장한 20대 남성이 침입했다가 사살됐다고 미 비밀경호국(SS)이 밝혔다. 트럼프 대통령은 사건 당시 백악관에 있어서 별다른 피해가 없었다. 트럼프를 겨냥한 위해 시도는 2024년 펜실베이니아주 버틀러 유세 현장 총격 등 벌써 세 번째다.
뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이날 오전 1시 30분쯤 노스캐롤라이나주 출신 용의자 오스틴 터커 마틴(21)이 마러라고 보안구역에 침입했다가 사살됐다. 비밀경호국은 마틴이 마러라고 북문 안쪽으로 들어왔다가 적발됐고 산탄총으로 추정되는 무기와 연료통을 소지하고 있었다고 밝혔다. 당국은 운전면허증을 통해 신원을 확인했다.
트럼프 대통령은 통상 주말엔 마러라고에서 지내지만 이번 주말엔 백악관에서 주지사들을 접견한 뒤 멜라니아 여사와 함께 백악관에서 머물고 있었던 중이었던 것으로 파악됐다. 트럼프는 이날 트루스소셜에 동계올림픽 관련 미국의 금메달 성과를 축하는 글을 여러 차례 올렸다.
팜비치 카운티의 릭 브래드쇼 보안관은 기자회견에서 사건 당시 상황과 관련해 “그(마틴)는 두 개의 장비(산탄총과 연료통)를 내려놓을 것을 명령받았는데, 연료통을 내려놓으며 산탄총을 사격 자세로 들어 올렸다”며 이에 경찰관들이 발포해 용의자를 사살했다고 전했다. 수사당국은 용의자가 노스캐롤리아나주를 떠나 플로리다주로 가던 중에 산탄총을 구입한것으로 보고 있다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 엑스에 “비밀경호국이 신속·단호하게 행동함으로써 총과 연료통으로 무장한 채 대통령의 집(마러라고 보안구역)으로 들이닥친 미친 사람을 무력화했다”고 밝혔다.
용의자 마틴은 사건 며칠 전 가족에 의해 실종 신고된 상태였다. 마틴의 사촌 브레이든 필즈는 AP통신에 그가 열렬한 트럼프 지지자 가족 출신이라고 전했다. 그는 “우리는 모두 트럼프를 열렬히 지지한다”며 “그는 정말 조용한 성격에 아무 말이나 하지 않았다. 개미 한 마리도 해치지 않을 사람이다. 총을 다루는 법조차 모른다”고 말했다. 다만 NYT는 노스캐롤라이나 주 정부 투표 기록을 근거로 마틴이 자신의 정당을 무소속으로 기재한 등록 유권자였다고 전했다.
마틴은 지역 골프장에서 일했고, 월급 일부를 기부하기도 한 것으로 알려졌다. 또 지난해 6월 골프장 풍경을 그리는 일러스트업체를 세워 기념품을 만드는 일도 해온 것으로 전해졌다. 소셜미디어에도 정기적으로 그림을 게시했는데 지난 19일이 마지막 그림이 올라온 날이었다고 NYT는 전했다.
트럼프는 2024년 7월 펜실베이니아주 버틀러에서 유세 도중 총격을 당해 오른쪽 귀를 다쳤다. 총격범 토머스 매슈 크룩스는 현장에서 비밀경호국 저격수에게 사살됐다. 같은 해 9월에도 트럼프가 골프를 즐기던 골프장 경계 철조망 근처에서 소총을 들고 있던 용의자 라이언 라우스가 체포됐다. 그는 최근 종신형을 선고받았다.
