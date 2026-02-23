지난해 서울 아파트 가격이 전년보다 13.5%나 오른 것으로 나타났다. 팬데믹 시기 주택 가격이 급등했던 2021년 이후 최대치다.
서울시는 23일 한국부동산원의 ‘공동주택 실거래가격지수’ 작년 12월 가격 동향 내용 중 서울소재 아파트에 관한 부분을 정리해 발표했다.
이는 계약 체결일부터 30일 이내 신고가 완료된 실거래 자료 전수를 분석한 결과다. ‘주택가격 동향조사’와 달리 실제 신고된 가격을 토대로 작성되는 만큼 실질 흐름을 반영한다.
작년 12월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.35% 상승했다. 전년 동월 대비로는 13.49% 올랐다.
서울 아파트 실거래가는 2021년 10월 정점을 찍고 2022년 12월까지 하락한 뒤 2023년 이후로는 꾸준한 상승세를 유지하고 있다. 2025년의 상승률은 2021년 이후 최대치다.
생활권역별로는 도심권이 전월 대비 하락한 것을 제외하면 동남권·서남권·서북권·동북권 4곳에선 상승했다. 특히 동남권의 상승률이 1.43%로 전체 지수 상승을 이끌었다.
규모별로는 대형을 제외하고 모두 올랐는데 40㎡ 이하 초소형 아파트가 0.94%의 상승률로 오름세가 가장 두드러졌다.
12월 서울 아파트 실거래가는 서울 동남권을 제외한 도심권·동북권·서북권·서남권에서 전월 대비 상승하며 서울 전체 기준 0.56% 올랐다. 동북권은 전월 대비 1.01% 올라 상승률이 가장 높았다.
전세가는 2020년 7월 임대차 2법 시행 후 가파른 상승과 하락을 거친 뒤 현재 상승 국면을 이어가고 있다. 작년 연간 전세 상승률은 5.6%로 2024년 상승률의 두 배를 웃도는 수준이며 최근 5년간 가장 높다. 전세가 상승은 전세 매물 공급이 급감한 영향으로 분석됐다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
실거래가 보니… 서울 아파트 1년만에 13.5% 올랐다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사