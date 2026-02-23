‘301조 관세’ 칼자루 쥔 美 “아시아 국가 조사할 것…다른 관세로 우리 몫 재건”

그리어 USTR 대표 “과잉 생산 능력 가진 아시아 여러 국가 조사…쌀 시장도 조사”

베선트 재무장관 “외국 무역 상대국들, 기존 무역 협정 유지 원해”

제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표가 지난 20일(현지시간) 백악관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 관련 기자회견에 참석해 발언하는 모습. 연합뉴스

대법원의 상호관세 위법 판결이 다음 달 예정된 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 회담에는 “실질적 영향이 없을 것”이라고 말했다. 그는 “시 주석과의 회담 목적은 무역 분쟁이 아니다”며 “안정성을 유지하고 중국이 협정 이행 의무를 준수하고 미국 농산물과 보잉기 등을 구매하도록 하고 우리가 필요한 희토류를 공급받도록 하는 것”이라고 설명했다.

그는 폭스뉴스에 나와서도 “회담은 예정대로 진행될 것이며 매우 성공적일 것”이라며 트럼프 행정부가 필요할 경우 관세를 부과할 ‘다른 수단’들이 있다고 강조했다.

스콧 베선트 재무장관. 연합뉴스