10곳 생기면 15곳 사라짐… 소아과 의원 폐업률 최고

신규 개업 59곳·폐업 89곳… 폐업 비율 150.8%

폐업률 가장 낮은 의원 진료과목은 신경과 12.9%





사진은 기사와 무관합니다. 국민일보DB

23일 건강보험심사평가원의 ‘요양기관 개·폐업 현황’ 자료에 따르면 지난해 신규 개업한 요양기관은 5353곳, 폐업은 3885곳이었다. 요양기관에는 병·의원, 치과 병·의원, 약국, 한방병원, 한의원, 보건소 등이 모두 포함된다.



흔히 ‘동네 병원’이라고 불리는 의원만 보면 신규 개업은 1840곳, 폐업은 1011곳이었다.



이중 소아청소년과는 신규 개업 59곳·폐업 89곳으로 개업 대비 폐업 비율이 150.8%에 달했다.



마취통증의학과는 신규 76곳·폐업 58곳으로 폐업률이 76.3%, 산부인과는 신규 46곳·폐업 35곳으로 폐업률이 76.1%로 높은 수준이었다. 외과 의원과 비뇨의학과 의원도 폐업률이 각각 73.5%, 70.6%로 드러났다.



바면 재활의학과, 피부과 등은 폐업 비율이 낮았다. 신규 대비 폐업률이 가장 낮은 의원 진료과목은 신경과(12.9%)였다. 이어 재활의학과(33.3%), 정신건강의학과(35.1%), 피부과(41.9%), 정형외과(42.1%) 순이었다.



요양기관은 서울·수도권에 몰리는 것으로 나타났다. 지방에서는 신규 개업이 늘더라도 폐업도 그만큼 많았다.



작년 신규 요양기관은 서울 1613곳, 경기 1374곳, 인천 299곳으로 전체의 61%가 서울·수도권에 집중됐다.



경기도는 폐업 요양기관이 892곳으로 신규 대비 폐업 비율이 64.9%로 전국에서 가장 낮았다. 서울과 인천의 신규 대비 폐업률도 각각 67.9%, 68.9%로 낮은 편이다.



반면 전북에서는 폐업 요양기관이 124곳으로 신규(123곳)보다 많아 폐업률이 100.8%로 전국에서 가장 높았다. 강원도는 신규 96곳·폐업 94곳으로 폐업률이 97.9%였고, 충북도 신규 112곳·폐업 101곳으로 폐업률이 90.2%였다.



김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 콘텐츠랩 김상기 기자 kitting@kmib.co.kr 145 응원 하기 독자들이 세상에서 가장 무섭습니다. 지난해 전국 의원 중 소아청소년과의 폐업률이 가장 높은 것으로 조사됐다. 폐업률이 가장 낮은 의원 진료과는 신경과였다.23일 건강보험심사평가원의 ‘요양기관 개·폐업 현황’ 자료에 따르면 지난해 신규 개업한 요양기관은 5353곳, 폐업은 3885곳이었다. 요양기관에는 병·의원, 치과 병·의원, 약국, 한방병원, 한의원, 보건소 등이 모두 포함된다.흔히 ‘동네 병원’이라고 불리는 의원만 보면 신규 개업은 1840곳, 폐업은 1011곳이었다.이중 소아청소년과는 신규 개업 59곳·폐업 89곳으로 개업 대비 폐업 비율이 150.8%에 달했다.마취통증의학과는 신규 76곳·폐업 58곳으로 폐업률이 76.3%, 산부인과는 신규 46곳·폐업 35곳으로 폐업률이 76.1%로 높은 수준이었다. 외과 의원과 비뇨의학과 의원도 폐업률이 각각 73.5%, 70.6%로 드러났다.바면 재활의학과, 피부과 등은 폐업 비율이 낮았다. 신규 대비 폐업률이 가장 낮은 의원 진료과목은 신경과(12.9%)였다. 이어 재활의학과(33.3%), 정신건강의학과(35.1%), 피부과(41.9%), 정형외과(42.1%) 순이었다.요양기관은 서울·수도권에 몰리는 것으로 나타났다. 지방에서는 신규 개업이 늘더라도 폐업도 그만큼 많았다.작년 신규 요양기관은 서울 1613곳, 경기 1374곳, 인천 299곳으로 전체의 61%가 서울·수도권에 집중됐다.경기도는 폐업 요양기관이 892곳으로 신규 대비 폐업 비율이 64.9%로 전국에서 가장 낮았다. 서울과 인천의 신규 대비 폐업률도 각각 67.9%, 68.9%로 낮은 편이다.반면 전북에서는 폐업 요양기관이 124곳으로 신규(123곳)보다 많아 폐업률이 100.8%로 전국에서 가장 높았다. 강원도는 신규 96곳·폐업 94곳으로 폐업률이 97.9%였고, 충북도 신규 112곳·폐업 101곳으로 폐업률이 90.2%였다.김상기 선임기자 kitting@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지