“비싸요, 안 사요” 2030 신차등록 점유율 10년래 최저

2030은 비싸서 차 못 사고, 6070은 일 하려고 차 사고…
지난해 20·30대의 신차 등록 점유율이 최근 10년간 최저 수준으로 떨어졌다. 반면 60대와 70대의 등록 점유율은 크게 올랐다. 2, 30대는 비싼 찻값에 구매를 미루고 6, 70대는 경제활동에 따른 이동 수단으로 차를 구매하는 것으로 분석됐다.
23일 카이즈유데이터연구소에 따르면 지난해 20대의 승용 신차 등록 대수(개인 자가용 기준)는 6만1962대로, 전체 승용 신차 등록 대수(110만2천51대)의 5.6%에 그쳤다.
20대 신차 등록 점유율은 2016년 8.8%에서 2021년 8.0%, 2022년 7.8%, 2023년 7.2%, 2024년 6.7%로 하락하다 올해 5.6%까지 떨어졌다. 이는 연구소가 해당 수치를 집계한 2016년 이후 10년만에 가장 낮은 수준이다.
30대의 승용 신차 등록 대수는 20만9749대로 집계됐다. 30대의 신차 등록 점유율은 2016년에 25.9%에 달했지만 올해 19.0%를 기록하며 10년 새 최저로 떨어졌다.
반면 고령층인 60대와 70대의 승용 신차 등록 대수와 점유율은 매년 느는 추세다.
지난해 60대와 70대의 신차 등록 대수는 각각 20만4294대, 5만861로였다. 전체 판매대수에서 차지하는 점유율은 각각 18.5%, 4.6% 였다.
60대의 신차 등록 점유율은 10년 전인 2016년 9.6% 불과했지만 매년 꾸준히 증가해 지난해에는 2배 가까운 18.5%까지 뛰어올랐다. 2016년 2.8%였던 70대의 신차 등록 점유율도 매년 증가하다 작년 4%대 중반을 기록했다. 60·70대 신차 등록비중도 10년래 최고였다.
20·30대의 신차 구매가 줄어든 배경으로는 높아진 자동차 가격에 대한 구매 부담과 공유문화 확산이 꼽힌다. 차를 더 이상 필수품으로 여기지 않고 필요할 경우 차량공유 애플리케이션으로 차를 이용하는 것이다.
60·70대는 고령 경제활동이 이어지면서 이동권을 위해 차량 수요가 계속해서 이어지고 있다는 분석이다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
