독도사랑운동본부 홍보대사로 활동 중인 그룹 DJ DOC 김창열이 일본 시마네현 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 이름)의 날’ 행사를 앞두고 일본을 찾았다가 입국을 거부당했다.
독도사랑운동본부는 22일 인스타그램에 올린 글에서 “김창열 홍보대사와 함께 시마네현에서 일어나고 있는 독도 역사 왜곡 현장을 둘러보기 위해 19일 시마네현을 방문했으나, 독도 보복성 입국 거부를 당했다”고 밝혔다.
김창열 홍보대사는 1999년 음주운전 전력을 이유로 입국과 동시에 한국으로 퇴거당했다고 본부는 전했다. 김창열은 19~21일 독도사랑운동본부 관계자와 일본을 찾아 다케시마의 날 행사 전 현지 분위기를 촬영할 예정이었다.
인스타그램에 글을 쓴 본부측 관계자는 또 “저는 5시간의 인터뷰와 짐수색을 핑계로 억류 당했다가 독도홍보활동이라는 이유로 상륙을 불허 당했다”면서 당장 한국 귀국 비행편이나 숙소를 구하지 못해 어려움을 겪었다고 전했다.
이어 “입국거부에 따른 숙박비 사설경비원 2명의 인건비등 220만원 상당의 비용도 오로지 제가 부담해야 했다”면서 “한국영사관에도 도움을 요청했으나 도움을 받을수 없었고 대한민국 국민이 필요할 때 대한민국은 없었다”고 호소했다.
이 관계자는 “평소 다른 일본 공항 방문 시에도 문제가 없었지만, 이번 입국 거부는 다케시마의 날을 맞아 독도 인사의 방문을 막으려는 일본의 정치 보복이자 표적 심사”라면서 “본부는 이런 비이성적인 보복 조치를 강력히 규탄한다”고 했다.
그는 연합뉴스를 통해 “지난해 개인적으로 일본을 찾았을 때도 문제없이 입국했었다”면서 “독도 관련 활동이 문제라는 설명은 듣지 못했고, 완강히 ‘어떤 이유에서든 입국이 불가하다’는 입장만 반복했다”고 주장했다. 또 “정작 다케시마의 날 행사장에는 방문할 의도도 없었고 무엇을 하겠다는 뜻도 아니었는데 그쪽에서 우리를 표적으로 삼아 입국을 거부했다”고 강조했다.
시마네현은 1905년 2월 22일 일방적으로 독도를 행정 구역에 편입하는 공시(고시)를 낸 뒤 2005년 3월 ‘다케시마의 날’ 지정 조례를 만들었다. 2006년부터는 2월 22일을 ‘다케시마의 날’로 정해 매년 기념 행사를 열고 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“독도 홍보 보복성”… DJ DOC 김창열, 일본 입국 거부
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사