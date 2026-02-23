“독도 홍보 보복성”… DJ DOC 김창열, 일본 입국 거부

김창렬. 국민일보DB

한국영사관에도 도움을 요청했으나 도움을 받을수 없었고 대한민국 국민이 필요할 때 대한민국은 없었다”고 호소했다.

독도사랑운동본부 인스타그램 캡처

“평소 다른 일본 공항 방문 시에도 문제가 없었지만, 이번 입국 거부는 다케시마의 날을 맞아 독도 인사의 방문을 막으려는 일본의 정치 보복이자 표적 심사”라면서 “본부는 이런 비이성적인 보복 조치를 강력히 규탄한다”고 했다.

시마네현은 1905년 2월 22일 일방적으로 독도를 행정 구역에 편입하는 공시(고시)를 낸 뒤 2005년 3월 ‘다케시마의 날’ 지정 조례를 만들었다. 2006년부터는 2월 22일을 ‘다케시마의 날’로 정해 매년 기념 행사를 열고 있다.