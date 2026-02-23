트럼프 저격 노렸나… 마러라고 무장 침입 20대男 사살

플로리다 팜비치에 있는 도널드 트럼프 대통령의 마러라고 리조트 보안 구역에 무장한 20대 남성이 침입했다 사살되는 사건이 발생했다.
22일(현지 시간) AP통신에 따르면 미국 비밀경호국은 이날 오전 1시 30분쯤 이같은 일이 발생했다고 발표했다.
트럼프 대통령은 주말에 종종 마러라고 리조트를 방문하는데 이번 사건이 벌어진 당시에는 워싱턴 백악관에 머무르고 있었다. 영부인인 멜라니아 트럼프도 백악관에 있었다.
비밀경호국에 따르면 이날 해당 남성은 마러라고 북쪽 출입문에서 다른 차량이 빠져나가는 틈을 타 침입했다. 이후 비밀경호국 요원들과 대치하다 제압 과정에서 사살됐다.
사살된 남성은 미 동부 노스캐롤라이나주 출신의 21세 남성 오스틴 터커 마틴으로 확인됐다. 며칠 전 실종 신고가 접수된 상태였다.
마틴은 산탄총과 연료통(gas can)으로 보이는 물건을 소지한 채 다른 차량이 빠져나오는 틈을 타 차량으로 마러라고 북문 근처의 진입 통제 구역 안으로 들어갔다. 이후 비밀경호국 요원 2명 및 팜비치 카운티 부보안관과 대치했다고 릭 브래드쇼 팜비치 카운티 보안관이 밝혔다.
브래드쇼 보안관은 기자회견에서 “그(마틴)는 두 개의 장비(산탄총과 연료통)를 내려 놓을 것을 명령받았는데, 그때 그는 연료통을 내려놓으며 산탄총을 발사 위치로 들어 올렸다”면서 “(비밀경호국 요원 등이) 그 위협을 무력화하기 위해 총기를 발사했다”고 설명했다.
마틴의 친척인 브래든 필즈(19)는 AP통신과의 인터뷰에서 마틴에 대해 조용하고 총을 무서워했다면서, 마틴의 가족들은 ‘열성 트럼프 지지자’라고 소개했다.
마틴과 함께 자랐다는 필즈는 “그(마틴)는 좋은 사람”이라며 “나는 그가 이런 일을 했다는 것이 믿어지지 않는다. 너무 놀랍다”고 말했다.
필즈는 마틴이 지역 골프장에서 일했으며 월급을 받으면 그 일부를 자선기관에 보내곤 했다고 소개한 뒤 “그는 총을 쏘는 법도 모른다”면서 “우리는 모두 열성적인 트럼프 지지자들”이라고 덧붙였다.
비밀경호국의 안소니 구리엘미 대변인은 마틴이 노스캐롤라이나를 떠나 남쪽으로 이동했으며 이동 과정에서 산탄총을 구입한 것으로 보고있다고 밝혔다. 총기 상자가 그의 차량에서 발견됐다.
수사 당국은 마틴의 남성의 범행 동기를 조사하고 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
