시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 02월 23일)

입력:2026-02-23 05:31
공유하기
글자 크기 조정

2월 23일 월요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 -2.0도, 인천 -3.0도, 수원 -2.0도, 춘천 -6.0도, 강릉 -2.0도, 청주 -4.0도, 대전 -3.0도, 전주 -2.0도, 광주 -2.0도, 대구 -2.0도, 부산 1.0도, 제주 3.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 5.0도, 인천 3.0도, 수원 4.0도, 춘천 6.0도, 강릉 8.0도, 청주 7.0도, 대전 9.0도, 전주 10.0도, 광주 11.0도, 대구 11.0도, 부산 14.0도, 제주 10.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“비싸요, 안 사요” 2030 신차등록 점유율 10년래 최저
트럼프 저격 노렸나… 마러라고 무장 침입 20대男 사살
“연봉 4억에 주식도 주겠다”… 몸값 뛰는 한국 반도체 인재
韓 FTA 이점 누릴 듯… 트럼프, 품목·보복관세 카드도 ‘만지작’
‘레이디 두아’ 신혜선 “욕망과 공허, 그 모순을 표현하고 싶었다”
삼성전자, 1년만에 ‘D램 왕좌’ 탈환… 다음 격전지는 HBM4
규제 지역 다주택은 대출 만기 연장 불허, 사실상 대출 회수
‘독도 홍보대사’ 김창열 “日서 입국 거부”…‘다케시마의 날’ 때문?
국민일보 신문구독