시사 전체기사

강원 고성군 토성면 산불…대응 2단계 발령

입력:2026-02-22 21:02
공유하기
글자 크기 조정
22일 오후 7시22분쯤 강원도 고성군 토성면 신평리 인근 야산에 불이 났다. 강원도소방본부 제공

22일 오후 7시22분쯤 강원도 고성군 토성면 신평리 인근 야산에 불이 났다.

소방당국은 이날 오후 7시44분 산불 대응 1단계를 발령한 데 이어 오후 8시32분쯤 대응 2단계로 격상하고 담당 소방서 인력 전원을 출동시켜 함께 진화 작업을 펼치고 있다.

오후 9시 현재 주불 진화율은 90%다.

고성군은 재난문자를 통해 인근 지역 주민들을 대상으로 대피령을 발령했다.

불이 강한 바람을 타고 빠르게 확산하면서 인근 리조트 및 숙박시설 이용객들은 긴급 대피하고 있는 것으로 전해졌다.

현재 고성을 비롯한 동해안 지역에는 건조주의보와 함께 강풍경보가 내려져 있다. 산불현장에는 초속 5.3m의 강한 바람이 불고 있다.

고성=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘독도 홍보대사’ 김창열 “日서 입국 거부”…‘다케시마의 날’ 때문?
삼성·하이닉스 계약학과도 외면…합격자 144명 등록 포기
임신 중 커피?…아이의 ‘이것’ 낮아지는 뜻밖의 효과
“한국이 반환해야”…日보수언론, 독도 억지 주장 반복
매스스타트도 불발…韓스피드, 24년 만에 올림픽 노메달
상호관세 무너지자 ‘월드와이드’ 관세…트럼프 관세정책 ‘시계제로’
李대통령 “다주택자 집 팔면 전월세 수요 줄어 집값 안정”
金 2개·銅 1개… 쇼트트랙 ‘람보르길리’의 시대 열렸다
국민일보 신문구독