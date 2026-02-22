남양주시 ‘청년취업 직무 멘토링 콘서트’ 개최

청년·현직자 간 소통 시간 마련

취업 특강에서는 대기업·글로벌기업 현직자가 최신 채용 동향과 직무 전략을 공유했다. 이어 공개 모의면접에서는 청년 지원자가 현직자 면접관과 실제 면접 과정을 재현하며 실전 감각을 익혔다.

주광덕 남양주시장은 “오늘 얻은 배움과 영감을 기록으로 쌓아간다면 그 도전은 반드시 미래를 바꾸는 힘이 된다”며 “청년이 더 큰 세상에 도전할 때 시가 가장 든든한 디딤돌이 되겠다”고 강조했다.