39년째 제자리인 헌법, 이제는 바꿔야…국민 68.3% “개헌 찬성”

대통령 임기, 현 5년 단임 41% vs 4년 연임+중임 56%

계엄법 사후국회 승인 필요 77.5%, 즉시 무효 조항 지지

자치분권과 균형발전 헌법 명시 찬성 83%로 압도적

우원식 국회의장이 지난 2일 국회에서 열린 2월 임시회 개회식에서 개회사를 하고 있다. 우 의장은 개회사에서 국민투표법 개정 통과를 촉구하며 개헌 논의를 본격화해야 한다고 강조했다. 연합뉴스

39년. 9차 개헌이 이뤄진 1987년부터 2026년까지의 시간이다. 최초의 헌법인 제헌 헌법이 만들어진 1948년으로부터 1987년까지도 39년이다. 9차례 개헌이 될 시간동안 우리 사회 가장 상위 법인 헌법이 한 차례도 바뀌지 않은 셈이다.



국회는 더 이상 개헌을 미룰 수 없다는 관점에서 1만2000명을 상대로 대규모 여론조사를 실시했다. 국회사무처 의뢰로 한국갤럽과 한국공법학회가 컨소시엄을 구성해 실시했다. 개헌 관련 전례를 찾기 어려운 대규모·복합 조사로, 국민 1만명 대상 온라인 설문조사와 2000명 규모의 대면 면접조사를 병행했다.



여론조사 결과 국민 10명 중 7명(68.3%)은 개헌에 찬성한다고 응답했다. 찬성 이유로는 사회적 변화 및 새로운 문제에 대한 대응 필요성(70.4%)을 가장 많이 선택했다. 개헌은 합의 가능한 부분부터 단계적으로 추진하되 6월 지방선거와 함께 실시하자는 의견이 우세했다. 개헌에 반대하는 의견은 18.5%였다.



개헌의 구체적 내용으로는 우선 ‘헌법 전문에 민주화 운동을 명시하는 방안’이 거론됐다. 찬성(59.8%)이 반대(26.7%)보다 두 배 이상 높게 나타났다. 찬성한 사람에게 명시해야 할 민주화 운동을 설문한 결과 5·18민주화운동(90.6%), 6·10민주항쟁(73.9%), 부마민주항쟁(58.2%)의 순으로 찬성률이 높게 나타났다.



‘바람직한 대통령 임기’는 현행 5년 단임제 유지 의견이 41.0%, 4년 연임제에 찬성하는 의견이 29.2%, 4년 중임제에 찬성하는 의견이 26.8%로 나타났다. 4년 연임제와 4년 중임제 답변을 합산할 경우 응답자의 56.0%가 4년 연·중임제 방식을 지지하는 것으로 확인됐다. 연임제의 경우 대통령 임기를 8년간 연이어 수행할 수 있고, 중임제의 경우는 반드시 연달아 하지는 않아도 재선이 가능한 제도다.



‘대통령 계엄 선포 후 일정 시간(예: 48시간) 내 국회의 사후 승인을 받지 못하면 계엄이 즉시 무효가 되는 방식’의 필요성을 묻자 응답자의 77.5%가 필요하다는 취지로 답변했다. ‘국회가 계엄 해제를 의결하면 그 즉시 계엄의 효력이 상실되는 방식’에 대해서도 응답자의 77.5%가 필요하다고 답했다.



‘자치분권 및 균형발전’과 관련, 국가가 지역 간 불균형 해소와 지역균형발전을 추진할 책임을 헌법에 명시하는 방안에 대해서는 83.0%가 찬성했다. ‘기본권’에 생명권(85.9%), 안전권(87.2%), 개인정보자기결정권(79.9%)을 헌법에 추가하는 방안도 찬성률이 높았다.



‘미래지향적 개헌 의제’로서 기후위기 대응을 포함한 미래세대의 이익을 고려한 지속가능한 국가 운영 원칙을 헌법에 명시하는 방안에 74.8%가 찬성했다. 현행 헌법이 과학기술의 목적을 ‘경제발전’으로 규정하는 것에 대해 ‘국민의 삶의 질 향상’을 과학기술의 목적에 추가하는 방안에는 84.1%가 찬성했다. 과학기술의 발전이 인간의 존엄 및 기본권과 조화를 이뤄야 한다는 원칙을 헌법에 명시하는 방안도 85.7%가 찬성했다.



이번 조사에 전문가 집단으로 참여한 이진수 서울대학교 국가미래전략원 부원장은 “39년은 1948년 제헌헌법 제정부터 9차례에 걸쳐 헌법이 개정된 시간이기도 하다”며 “국민소득이 3000달러이던 1987년의 대한민국과 지금의 대한민국은 국민소득이 3만달러에 이를 정도로 완전히 달라졌는데 헌법만은 한 번도 바뀌질 않았다”고 지적했다.



이번 조사는 온라인 조사(1만513명)와 대면 면접조사(2056명) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±0.9%포인트이다.



한웅희 기자 han@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 422 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 39년. 9차 개헌이 이뤄진 1987년부터 2026년까지의 시간이다. 최초의 헌법인 제헌 헌법이 만들어진 1948년으로부터 1987년까지도 39년이다. 9차례 개헌이 될 시간동안 우리 사회 가장 상위 법인 헌법이 한 차례도 바뀌지 않은 셈이다.국회는 더 이상 개헌을 미룰 수 없다는 관점에서 1만2000명을 상대로 대규모 여론조사를 실시했다. 국회사무처 의뢰로 한국갤럽과 한국공법학회가 컨소시엄을 구성해 실시했다. 개헌 관련 전례를 찾기 어려운 대규모·복합 조사로, 국민 1만명 대상 온라인 설문조사와 2000명 규모의 대면 면접조사를 병행했다.여론조사 결과 국민 10명 중 7명(68.3%)은 개헌에 찬성한다고 응답했다. 찬성 이유로는 사회적 변화 및 새로운 문제에 대한 대응 필요성(70.4%)을 가장 많이 선택했다. 개헌은 합의 가능한 부분부터 단계적으로 추진하되 6월 지방선거와 함께 실시하자는 의견이 우세했다. 개헌에 반대하는 의견은 18.5%였다.개헌의 구체적 내용으로는 우선 ‘헌법 전문에 민주화 운동을 명시하는 방안’이 거론됐다. 찬성(59.8%)이 반대(26.7%)보다 두 배 이상 높게 나타났다. 찬성한 사람에게 명시해야 할 민주화 운동을 설문한 결과 5·18민주화운동(90.6%), 6·10민주항쟁(73.9%), 부마민주항쟁(58.2%)의 순으로 찬성률이 높게 나타났다.‘바람직한 대통령 임기’는 현행 5년 단임제 유지 의견이 41.0%, 4년 연임제에 찬성하는 의견이 29.2%, 4년 중임제에 찬성하는 의견이 26.8%로 나타났다. 4년 연임제와 4년 중임제 답변을 합산할 경우 응답자의 56.0%가 4년 연·중임제 방식을 지지하는 것으로 확인됐다. 연임제의 경우 대통령 임기를 8년간 연이어 수행할 수 있고, 중임제의 경우는 반드시 연달아 하지는 않아도 재선이 가능한 제도다.‘대통령 계엄 선포 후 일정 시간(예: 48시간) 내 국회의 사후 승인을 받지 못하면 계엄이 즉시 무효가 되는 방식’의 필요성을 묻자 응답자의 77.5%가 필요하다는 취지로 답변했다. ‘국회가 계엄 해제를 의결하면 그 즉시 계엄의 효력이 상실되는 방식’에 대해서도 응답자의 77.5%가 필요하다고 답했다.‘자치분권 및 균형발전’과 관련, 국가가 지역 간 불균형 해소와 지역균형발전을 추진할 책임을 헌법에 명시하는 방안에 대해서는 83.0%가 찬성했다. ‘기본권’에 생명권(85.9%), 안전권(87.2%), 개인정보자기결정권(79.9%)을 헌법에 추가하는 방안도 찬성률이 높았다.‘미래지향적 개헌 의제’로서 기후위기 대응을 포함한 미래세대의 이익을 고려한 지속가능한 국가 운영 원칙을 헌법에 명시하는 방안에 74.8%가 찬성했다. 현행 헌법이 과학기술의 목적을 ‘경제발전’으로 규정하는 것에 대해 ‘국민의 삶의 질 향상’을 과학기술의 목적에 추가하는 방안에는 84.1%가 찬성했다. 과학기술의 발전이 인간의 존엄 및 기본권과 조화를 이뤄야 한다는 원칙을 헌법에 명시하는 방안도 85.7%가 찬성했다.이번 조사에 전문가 집단으로 참여한 이진수 서울대학교 국가미래전략원 부원장은 “39년은 1948년 제헌헌법 제정부터 9차례에 걸쳐 헌법이 개정된 시간이기도 하다”며 “국민소득이 3000달러이던 1987년의 대한민국과 지금의 대한민국은 국민소득이 3만달러에 이를 정도로 완전히 달라졌는데 헌법만은 한 번도 바뀌질 않았다”고 지적했다.이번 조사는 온라인 조사(1만513명)와 대면 면접조사(2056명) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±0.9%포인트이다.한웅희 기자 han@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지