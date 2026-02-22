‘10년 미만 경력 폐암 산재 불승인’ 관행에 제동 건 법원

학교 급식노동자들이 지난달 29일 국회 본회의장에서 학교급식법 개정안이 가결되자 환호하고 있다. 개정안은 학교급식종사자의 건강과 안전을 국가가 보장해야 한다는 법적 지위를 명시하고 적정 식수인원을 대통령령으로 정하도록 했다. 연합뉴스

지난해 4월 정혜경 진보당 의원실이 근로복지공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 폐암에 대한 공단의 산업재해 승인 175건 가운데 근무 경력 10년 미만이 승인된 사례는 8건에 그쳤다.