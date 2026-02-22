與 “재입법예고 앞둔 중수청·공소청법 정부안 당론 채택”
더불어민주당이 비공개 의원총회에서 정부가 재입법예고 할 예정인 공소청과 중대범죄수사청 설치법안을 당론으로 채택하기로 했다. 재입법예고 정부안은 민주당 원내지도부와 국회 법제사법위원들의 논의를 거쳐 확정된다.
박수현 수석대변인은 22일 국회 의원총회 도중 기자들과 만나 “중수청·공소청법에 대해 재입법예고 예정인 정부안을 당론으로 채택하기로 했다”며 “또 국회 법제사법위원회가 기술적 부분에 대해 원내지도부와 조율을 통해 조정할 수 있다는 내용으로 만장일치 당론 채택됐다”고 밝혔다.
의총에서는 한정애 정책위의장이 정부안에 관해 설명했고 이를 기초로 토론이 진행됐다. 토론에는 10여명의 의원이 참여했다.
박 수석대변인은 “당론 채택이 이날 되지 않으면 오는 10월 2일 새 기관 출범에 많은 영향을 받을 수 있고 그 기능이 제대로 작동하지 못하면 그 피해를 국민이 볼 수 있다”며 “오늘 당론으로 채택하되 아주 디테일한 부분은 기술적으로 조율을 통해 조정할 수 있다는 절충안으로 당론 채택된 것”이라고 설명했다.
