김효주, 혼다 LPGA 타일랜드 3위 입상…세계 1위 티띠꾼 우승

22일 태국 파타야 시암올드코스에서 끝난 혼다 LPGA 타일랜드에서 3위에 입상한 김효주. 대회조직위

2라운드에서 11타를 줄이며 우승을 기대했던 이소미가 4타를 줄여 4위(최종합계 21언더파 267타), 최혜진은 5타를 줄여 공동 8위(최종합계 18언더파 270타)에 입상했다.