김효주, 혼다 LPGA 타일랜드 3위 입상…세계 1위 티띠꾼 우승
김효주가 미국여자프로골프(LPGA)투어 2026시즌 아시안 스윙 첫 대회 혼다 타일랜드(총상금 180만달러)에서 단독 3위에 입상했다.
김효주는 22일 태국 촌부리의 시암CC 올드코스(파72·6649야드)에서 열린 대회 마지막날 4라운드에서 보기 없이 버디만 4개를 솎아내 4언더파 68타를 쳤다.
최종 합계 22언더파 266타를 기록한 김효주는 단독 3위로 대회를 마쳤다.
선두에 2타 뒤진 2위로 최종 라운드에 들어간 김효주는 지난해 3월 포드 챔피언십 이후 1년여만에 투어 8승에 도전했으나 역전에 실패하면서 그 기회를 살리지 못했다.
대회 우승은 홈팬들의 열화와 같은 응원에 힘입은 여자 골프 세계 랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)이 차지했다. 티띠꾼은 이날 4타를 줄여 최종 합계 24언더파 264타를 기록했다.
지난해 11월 CME그룹 투어 챔피언십 이후 3개월 만에 투어 8승째를 거둔 티띠꾼은 생일을 이틀 지나 우승 상금 27만달러(약 3억9000만 원)를 선물로 받았다.
2006년 창설된 이 대회에서 홈 코스의 태국 선수가 우승한 것은 2021년 아리야 쭈타누깐, 2024년 패티 타와타나낏에 이어 티띠꾼이 세 번째다.
이날 하루에 이글 2개를 잡아 6타를 줄인 이와이 지지(일본)가 1타 차 단독 2위로 대회를 마쳤다. 이와이 아키에와 쌍둥이 자매의 동생인 지지는 지난해까지 이와이 지사토라는 이름으로 LPGA 투어에서 활동했다.
작년 이 대회에서는 언니 이와이 아키에가 에인절 인(미국)에게 1타 뒤져 준우승에 그쳤다. 2년 연속 자매 준우승이다.
티띠꾼은 17번 홀(파4)에서 천금같은 버디를 잡아 1타 차 우승을 차지할 수 있었따.
2라운드에서 11타를 줄이며 우승을 기대했던 이소미가 4타를 줄여 4위(최종합계 21언더파 267타), 최혜진은 5타를 줄여 공동 8위(최종합계 18언더파 270타)에 입상했다.
김아림, 김세영, 유해란이 공동 10위(최종합계 17언더파 271타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
