‘6관왕’ 클레보, 단일 대회 최다 金…노르웨이 올림픽 4연패

요한네스 클레보(노르웨이)가 21일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 남자 50㎞ 매스스타트에서 우승을 차지한 직후 세리머니를 펼치고 있다. 신화연합

. 총 메달 40개로 평창 대회에서 스스로 작성했던 종전 최다 기록(39개)도 갈아치웠다.