시사 전체기사

‘카키색 야상’ 논란에…이정현 “계엄 연상? 그 정도면 병”

입력:2026-02-22 17:05
공유하기
글자 크기 조정
이정현 국민의힘 공천관리위원장이 지난 20일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 제9회 전국동시지방선거 중앙당 공관위 제1차 회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 자신의 국방색 야전상의(야상) 착용에 대해 ‘계엄 연상’ 등 비판이 나오자 “유별난 시어머니들 참 많다”고 비꼬았다.

이 위원장은 21일 페이스북에 “지금 당도 어렵고 국민도 어렵다”며 “이럴 때는 양복보다 현장 작업 복장이 더 어울린다”고 적었다. 이어 “저는 일하러 온 사람”이라며 “며느리가 미우면 발뒤꿈치가 달걀 같다고 흉을 본다더니 유별난 시어머니들 참 많다”고 지적했다.

또 “구찌나 피에르가르뎅도 아니고 5만원짜리 재래시장에서 산 옷을 가지고 계엄이라니 뻥도 그 정도면 병”이라며 “돈 없던 촌놈이 대학 시절 검정물 들여 1년 내내 입고 다니던 그 카키색 작업복이 이렇게 눈엣가시가 됐다”고 적었다. 그러면서 “아무리 질투가 나도 앞으로 석 달 열흘은 더 입어야겠다”고 했다.

앞서 이 위원장은 지난 20일 야상을 입고 여의도 중앙당사에서 첫 공관위 회의를 열어 “이번 공천은 새롭게 시작하기 위한 판갈이가 돼야 한다”며 “당을 위해 내려놓는 사람은 우리가 잊지 않고 함께 갈 것이고 당을 계속 이용하려는 사람은 이번 공천에서 정리돼야 한다”고 말했다.

회의에 군복을 연상시키는 야상을 입은 것에 대해 한 당직자는 “현역 단체장들을 지옥 훈련 시키겠다는 뜻”이라고 설명했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘카키색 야상’ 논란에…이정현 “계엄 연상? 그 정도면 병”
음주운전에 청장 공석…산림청 ‘당혹’, 노조 “책임 규명”
尹선고일 최시원 ‘불의는 반드시 망한다’…SM “악플 고소”
“한국이 반환해야”…日보수언론, 독도 억지 주장 반복
‘자매 성폭행범’ 노영대, 13년 만에 출소 후 춘천으로
매스스타트도 불발…韓스피드, 24년 만에 올림픽 노메달
상호관세 무너지자 ‘월드와이드’ 관세…트럼프 관세정책 ‘시계제로’
‘신격호 장녀’ 신영자 전 롯데재단 의장 별세
국민일보 신문구독