‘카키색 야상’ 논란에…이정현 “계엄 연상? 그 정도면 병”
이정현 국민의힘 공천관리위원장이 자신의 국방색 야전상의(야상) 착용에 대해 ‘계엄 연상’ 등 비판이 나오자 “유별난 시어머니들 참 많다”고 비꼬았다.
이 위원장은 21일 페이스북에 “지금 당도 어렵고 국민도 어렵다”며 “이럴 때는 양복보다 현장 작업 복장이 더 어울린다”고 적었다. 이어 “저는 일하러 온 사람”이라며 “며느리가 미우면 발뒤꿈치가 달걀 같다고 흉을 본다더니 유별난 시어머니들 참 많다”고 지적했다.
또 “구찌나 피에르가르뎅도 아니고 5만원짜리 재래시장에서 산 옷을 가지고 계엄이라니 뻥도 그 정도면 병”이라며 “돈 없던 촌놈이 대학 시절 검정물 들여 1년 내내 입고 다니던 그 카키색 작업복이 이렇게 눈엣가시가 됐다”고 적었다. 그러면서 “아무리 질투가 나도 앞으로 석 달 열흘은 더 입어야겠다”고 했다.
앞서 이 위원장은 지난 20일 야상을 입고 여의도 중앙당사에서 첫 공관위 회의를 열어 “이번 공천은 새롭게 시작하기 위한 판갈이가 돼야 한다”며 “당을 위해 내려놓는 사람은 우리가 잊지 않고 함께 갈 것이고 당을 계속 이용하려는 사람은 이번 공천에서 정리돼야 한다”고 말했다.
회의에 군복을 연상시키는 야상을 입은 것에 대해 한 당직자는 “현역 단체장들을 지옥 훈련 시키겠다는 뜻”이라고 설명했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
