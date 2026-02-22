부부싸움 중 시너 동원했나…서울 강서 아파트서 방화 의심 화재
서울 강서구의 한 아파트에서 부부싸움 도중 방화로 의심되는 화재가 발생해 경찰이 조사에 나섰다.
22일 경찰 등에 따르면 전날 오후 1시 36분쯤 강서구 내발산동의 한 20층짜리 아파트 8층에서 불이 나 2명이 다쳤다.
화재가 발생한 것으로 추정되는 세대에서 부부 사이인 70대 남성 A씨와 80대 여성 B씨가 각각 경상, 중상을 입고 병원으로 이송됐으며 아파트 주민 20명이 대피한 것으로 전해졌다.
소방 당국은 장비 23대, 인원 74명을 투입해 20여분만인 오후 2시1분쯤 불을 완전히 껐다.
경찰은 경제적 문제로 부부싸움을 하던 중 A씨가 옷가지에 시너를 뿌리고 불을 붙이며 발생한 것은 아닌지 화재 발생 경위 등을 조사하고 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
