베를린영화제 폐막…황금곰상에 일케르 차탁 ‘옐로 레터스’
올해 베를린국제영화제 최고 영예의 작품상인 황금곰상은 튀르키예계 독일 감독 일케르 차탁의 ‘옐로 레터스’에 돌아갔다.
‘옐로 레터스’는 21일(현지시간) 독일 베를린 베를리날레 팔라스트에서 열린 제76회 베를린영화제 시상식에서 황금곰상을 받았다. 영화는 튀르키예 국가 권력에 삶의 터전을 잃은 예술가 부부가 이스탄불에서 생존과 신념 사이에서 갈등하며 가족 해체 위기를 겪는 이야기다.
차탁 감독은 “진정한 위협은 우리 사이가 아니라 저기 독재자들에게 있다”며 “우리 시대의 허무주의자들이 권력을 잡고 우리 삶을 파괴하고 있다. 서로 싸우지 말자. 그들과 싸우자”고 수상 소감을 밝혔다.
은곰상 심사위원대상은 튀르키예 에민 알페르 감독의 ‘셀베이션’이 차지했다. 튀르키예 산악마을의 종교적 신념과 권력 다툼을 그린 작품이다. 은곰상 심사위원상은 미국 랜스 해머 감독이 알츠하이머 환자와 가족 이야기를 다룬 ‘퀸 앳 시’가 수상했다.
은곰상 감독상은 ‘에브리원 디그스 빌 에번스’를 연출한 영국의 그랜트 지 감독이 받았다. 은곰상 주연상은 ‘로즈’의 독일 배우 잔드라 휠러가 거머쥐었다. 은곰상 조연상은 ‘퀸 앳 시’의 영국 배우 애나 콜더 마셜, 톰 코트니가 공동 수상했다.
은곰상 각본상은 ‘니나 로자’를 쓴 캐나다 감독 제네비에브 뒬뤼드드셀이, 은곰상 예술공헌상은 미국 다큐멘터리 ‘요: 러브 이스 어 리벨리어스 버드’의 감독 애나 피치, 뱅커 화이트가 받았다.
경쟁 부문 심사위원을 맡은 한국 배우 배두나는 블랙 수트 차림으로 시상식과 폐막식에 참석해 자리를 빛냈다. 올해 경쟁 부문에 진출한 한국 영화는 없었다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사