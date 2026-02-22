시사 전체기사

베를린영화제 폐막…황금곰상에 일케르 차탁 ‘옐로 레터스’

입력:2026-02-22 16:48
공유하기
글자 크기 조정
제76회 베를린영화제 황금곰상을 수상한 영화 '옐로 레터스'의 일케르 차탁 감독. EPA연합뉴스

올해 베를린국제영화제 최고 영예의 작품상인 황금곰상은 튀르키예계 독일 감독 일케르 차탁의 ‘옐로 레터스’에 돌아갔다.

‘옐로 레터스’는 21일(현지시간) 독일 베를린 베를리날레 팔라스트에서 열린 제76회 베를린영화제 시상식에서 황금곰상을 받았다. 영화는 튀르키예 국가 권력에 삶의 터전을 잃은 예술가 부부가 이스탄불에서 생존과 신념 사이에서 갈등하며 가족 해체 위기를 겪는 이야기다.

차탁 감독은 “진정한 위협은 우리 사이가 아니라 저기 독재자들에게 있다”며 “우리 시대의 허무주의자들이 권력을 잡고 우리 삶을 파괴하고 있다. 서로 싸우지 말자. 그들과 싸우자”고 수상 소감을 밝혔다.

은곰상 심사위원대상은 튀르키예 에민 알페르 감독의 ‘셀베이션’이 차지했다. 튀르키예 산악마을의 종교적 신념과 권력 다툼을 그린 작품이다. 은곰상 심사위원상은 미국 랜스 해머 감독이 알츠하이머 환자와 가족 이야기를 다룬 ‘퀸 앳 시’가 수상했다.

은곰상 심사위원대상을 받은 '셀베이션'의 에민 알페르 감독. 뒤쪽에는 배두나(왼쪽 두 번째)를 비롯한 심사위원단. EPA연합뉴스

은곰상 감독상은 ‘에브리원 디그스 빌 에번스’를 연출한 영국의 그랜트 지 감독이 받았다. 은곰상 주연상은 ‘로즈’의 독일 배우 잔드라 휠러가 거머쥐었다. 은곰상 조연상은 ‘퀸 앳 시’의 영국 배우 애나 콜더 마셜, 톰 코트니가 공동 수상했다.

은곰상 각본상은 ‘니나 로자’를 쓴 캐나다 감독 제네비에브 뒬뤼드드셀이, 은곰상 예술공헌상은 미국 다큐멘터리 ‘요: 러브 이스 어 리벨리어스 버드’의 감독 애나 피치, 뱅커 화이트가 받았다.

경쟁 부문 심사위원을 맡은 한국 배우 배두나는 블랙 수트 차림으로 시상식과 폐막식에 참석해 자리를 빛냈다. 올해 경쟁 부문에 진출한 한국 영화는 없었다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
권남영 기자
디지털뉴스부
권남영 기자
8288
좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
尹선고일 최시원 ‘불의는 반드시 망한다’…SM “악플 고소”
BTS 향한 멕시코 대통령 러브콜…李 대통령 답변 보니
매스스타트도 불발…韓스피드, 24년 만에 올림픽 노메달
상호관세 무너지자 ‘월드와이드’ 관세…트럼프 관세정책 ‘시계제로’
블랙핑크, 유튜브 구독자 1억명 돌파…전세계 아티스트 최초
‘매니저 갑질·불법 의료행위 의혹’ 박나래, 첫 경찰 출석
“잘 해낼 것”-“가면 안돼” 충주맨 靑영입설 두고 시끌
‘그레이 아나토미’ 배우 에릭 데인, 루게릭병으로 별세
국민일보 신문구독