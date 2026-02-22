대구마라톤 대회 응급환자들 경찰 도움으로 위기 넘겨
대구마라톤 대회가 열린 22일 응급환자들이 경찰의 도움으로 위기를 넘겼다.
대구경찰청에 따르면 이날 낮 12시15분쯤 옛 동부소방서 부근에서 뇌진탕 부상을 당한 6세 추정 아이를 태운 K7 승용차가 마라톤으로 인한 통제 때문에 도로를 헤매다 경찰에게 도움을 요청했다.
경찰은 순찰차로 인근 병원까지 해당 승용차를 에스코트해 아이와 보호자가 무사히 병원에 도착할 수 있도록 도왔다.
또 오후 1시쯤 수성구 범안삼거리 부근에서 복통을 호소하는 여성을 태운 쏘렌토 차량이 도로 정체로 움직이지 못하자 경찰이 사이드카를 동원해 차량을 신매동 소재 병원까지 에스코트했다.
이날 엘리트코스를 달리던 외국인 선수가 오전 10시20분쯤 중구 서문시장역 부근에서 부상으로 낙오한 뒤 도로에서 헤매고 있는 것을 경찰이 발견해 구급차에 태우기도 했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
