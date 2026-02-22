최원용 평택시장 예비후보, 등록 첫날 ‘교통혁명 시동’
최원용 경기도 평택시장 예비후보가 지난 20일 평택시선거관리위원회에서 제9회 전국동시지방선거 평택시장 예비후보자 등록을 마친 뒤 곧바로 국토교통부를 방문, ‘평택 교통혁명’ 시동을 걸었다.
이날 최 예비후보는 국토부 김동환 장관정책보좌관과 면담에서 “평택은 삼성전자 평택캠퍼스를 중심으로 한 첨단 산업단지와 고덕국제신도시, 브레인시티, 지제역세권 개발 등으로 대한민국 첨단산업의 핵심 거점이자 수도권 남부 전략 도시임에도 특히 철도 중심 광역교통 인프라는 여전히 부족하다”며 “KTX경기남부역사 추진, GTX-A·C 노선의 지제역 연장 등 광역교통개선대책, 평택지제역세권 공공주택지구 개발 조속 추진 등은 평택의 미래와 시민 삶의 질을 좌우할 핵심 과제 중 하나”라고 밝혔다.
이어 “30여 년간의 공직 경험을 통해 도시 발전과 교통 정책의 중요성을 누구보다 잘 알고 있다”며 “중앙정부, 경기도와의 긴밀한 협의를 통해 평택의 대중교통 및 도시 인프라 문제 해결에 실질적인 성과를 만들어내겠다”고 말했다.
그는 먼저 2008년 고덕국제신도시 광역교통개선대책에 포함되었으나, 경제성 및 재원 분담문제로 18년째 ‘장기 검토’ 상태로 표류중인 고덕 해창리 유보지 KTX경기남부역사 건립의 필요성을 강하게 건의했다.
평택지제역세권 공공주택지구의 개발의 조속한 개발 추진 및 이에 연계된 광역교통개선대책의 조속한 확정 및 추진 필요성도 역설했다.
그는 “대규모 개발 사업과 광역교통망 구축이 병행되지 않을 경우 향후 심각한 교통 문제가 발생할 수 있다”며 “개발에 따른 적절한 보상 필요성, 교육, 주거, 여가, 일자리가 조화된 우수한 정주환경을 갖춘 대표적인 신도시로 조성돼야 한다”고 했다.
최 예비후보는 GTX-A 동탄~평택지제 연장과 GTX-C 수원~평택지제 연장과 관련해 “시민 출퇴근 여건 개선과 도시 경쟁력 강화를 위한 핵심 과제”라며 “GTX가 평택지제역까지 연결될 경우 서울 주요 업무지구 접근성이 크게 개선되고, 수도권 남부 교통 구조에도 중요한 변화가 예상된다”고 강조했다.
