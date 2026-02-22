‘국악’ 차준환·‘K팝’ 이해인, 한국 문화로 밀라노 홀렸다

차준환이 22일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 피겨스케이팅 갈라쇼에서 연기를 펼치고 있다. 밀라노=최현규 기자

차준환과 이해인은

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼

이번 대회

남자싱글 4위, 이해인은 여자싱글 8위에 그쳤지만 높은 연기력을 인정받아 갈라쇼에 초청됐다.

이번엔 선수로서 더 성장하면서 그동안의 경험을 바탕으로 안무에 더 많이 참여했다. 나만

의 이야기와 메시지를 보여주고 싶었다”고 덧붙였다.

“생애 첫 올림픽에 갈라쇼까지 출연할 수 있어서 너무 특별했다”는 이해인은 “혹시 몰라 갈라쇼 의상을 챙겨오긴 했지만 그동안 꺼내지도 않았다. 갓이 가방 밑에 깔려 있어서 찌그러졌다”며 웃었다.

미국 일리야 말리닌이 22일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 피겨스케이팅 갈라쇼에서 백플립을 하고 있다. 밀라노=최현규 기자

남자싱글 금메달 후보였던 그는 치명적인 실수로 메달권에 들지 못했다.