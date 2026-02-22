‘국악’ 차준환·‘K팝’ 이해인, 한국 문화로 밀라노 홀렸다
한국 피겨스케이팅 간판 차준환(서울시청)과 이해인(고려대)이 이탈리아 밀라노 은반을 한국적 아름다움으로 물들였다.
차준환과 이해인은 22일(한국시간) 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 펼쳐진 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에 출연했다. 한국 피겨가 올림픽 갈라쇼에 나선 건 2018년 평창 대회 이후 8년 만이다. 차준환은 이번 대회 남자싱글 4위, 이해인은 여자싱글 8위에 그쳤지만 높은 연기력을 인정받아 갈라쇼에 초청됐다.
먼저 은반 위에 선 차준환은 국악 선율에 몸을 맡겼다. 국악 가수 송소희의 ‘낫 어 드림’에 맞춰 부드러운 스텝 시퀀스와 스핀 연기로 한국의 서정적인 아름다움을 알렸다. 8년 전 첫 올림픽 갈라쇼에서 보여준 10대의 발랄함과는 달랐다.
차준환은 “피겨에 반하게 됐던 게 자유로움이었다. 이 곡에서도 자유로움을 많이 느껴 선택했다”고 설명했다. 이어 “이번엔 선수로서 더 성장하면서 그동안의 경험을 바탕으로 안무에 더 많이 참여했다. 나만의 이야기와 메시지를 보여주고 싶었다”고 덧붙였다.
이해인은 검은 갓과 부채, 두루마기 차림으로 저승사자를 연기해 눈길을 끌었다. 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 등장하는 ‘사자보이즈’의 안무를 활용해 무대를 꾸몄다. 후반부에는 K팝 아이돌로 변신했다. 두루마기를 벗어 던지고 ‘헌트릭스’가 된 이해인은 현란한 K팝 댄스로 큰 호응을 끌어냈다.
불과 한 달 전까지만 해도 올림픽 출전 여부조차 불투명했던 이해인은 이번 대회를 밝은 미소로 마무리했다. “생애 첫 올림픽에 갈라쇼까지 출연할 수 있어서 너무 특별했다”는 이해인은 “혹시 몰라 갈라쇼 의상을 챙겨오긴 했지만 그동안 꺼내지도 않았다. 갓이 가방 밑에 깔려 있어서 찌그러졌다”며 웃었다.
‘쿼드의 신’ 일리야 말리닌(미국)은 이날 자신의 상징이 된 백플립을 선보였다. 이번 대회를 앞두고 자신이 느꼈던 감정을 연기한 그는 무대를 마친 뒤 울컥하는 모습을 보이기도 했다. 유력한 남자싱글 금메달 후보였던 그는 치명적인 실수로 메달권에 들지 못했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
