‘노상원 수첩’ 증거 배척 이유는…“계엄 계획이었다면 모친 집 책상에 둘 리 없어”
2차 특검서 수사 이어질 듯
법원은 지난 19일 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고에서 윤 전 대통령이 장기독재를 위해 1년 이상 비상계엄을 준비했다는 내란 특검의 기소 내용은 받아들이지 않았다. 관련 핵심 증거 중 하나였던 이른바 ‘노상원 수첩’의 증거능력을 인정하기 어렵다고 봤기 때문이다. 본격 가동을 앞둔 2차 종합특검은 이를 주요 수사대상 중 하나로 두고 있는 만큼 향후 법원의 판단을 뒤집기 위한 보강 차원의 수사가 진행될 것으로 전망된다.
22일 윤 전 대통령 내란우두머리 혐의 판결문에 따르면 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 비상계엄 모의 정황이 담긴 노 전 사령관 수첩의 작성 시점을 2023년 10월 전으로 단정하기 어렵다고 판단했다.
앞서 특검은 수첩에 적힌 메모가 2023년 10월 있었던 군 사령관 인사 이전에 작성된 것으로 보고, 이를 근거로 윤 전 대통령이 적어도 1년 이상 비상계엄을 준비했다고 주장했다. 수첩에는 주요 정치인과 진보 인사들이 ‘수거 대상’으로 언급됐고, ‘헌법 개정’ ‘NLL(북방한계선) 인근에서 북의 공격을 유도’ 등의 메모가 담겼다.
특검은 이 수첩에 ‘여인형’ ‘박안수’가 기재돼 있고, 실제로 2023년 10월 군 사령관 인사에서 두 사람이 각각 국군방첩사령관과 육군참모총장으로 보직된 점을 들어 메모가 군 인사 전에 작성됐다고 봤다.
그러나 재판부는 특검 측의 주장을 받아들이지 않았다. 재판부는 “2023년 11월 여인형이 국군방첩사령관으로 보직됨과 동시에 곽종근, 이진우도 육군특수전사령관, 수도방위사령관으로 각 보직됐는데, 이들에 대해서는 아무런 기재가 없는 것에 대해서는 납득할 만한 설명이 없다”고 설명했다.
재판부는 수첩의 보관 방식이 허술했다는 점도 문제 삼았다. 수첩은 2024년 12월 15일 충남 서천에 있는 노 전 사령관 모친의 자택 책상 위에서 발견됐다. 재판부는 “노 전 사령관이 비상계엄을 2023년 10월 이전부터 계획하고 그러한 계획을 김용현 전 국방부 장관에게 전달했다면, 비상계엄 선포 1년 전부터 이를 준비하고 계획했다는 결정적인 증거가 될 가능성이 높다”며 “이를 수사기관이 발견하기 쉬운 책상 위에 그대로 두지는 않았을 것으로 보인다”고 지적했다.
결국 윤 전 대통령이 2023년 10월 전부터 비상계엄을 논의했다고 보기는 어렵다는 게 재판부의 결론이다. 대신 재판부는 윤 전 대통령이 12·3 비상계엄을 이틀 전에서야 결심한 것으로 판단했다. 계엄 선포가 오랜기간 치밀하게 준비된 것이 아니라 우발적으로 벌어진 사태로 평가한 것이다.
노상원 수첩에 대한 수사는 2차 종합특검에서 이어질 전망이다. 2차 종합특검법은 노상원 수첩을 17개 수사대상 중 하나로 포함하고 있다. 수첩에 기재된 국회 해산과 비상입법기구 창설 계획 등이 수사대상으로 명시됐다. 특검은 사무실 준비 작업을 마무리한 뒤 오는 25일 현판식을 열고 본격 수사에 돌입할 계획이다.
