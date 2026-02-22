시사 전체기사

영진전문대 9년 연속 정부 ‘교육국제화역량’ 인증

입력:2026-02-22 16:00
영진전문대학교 캠퍼스 전경. 영진전문대 제공

대구 영진전문대학교는 교육부가 시행하는 ‘2025년 교육국제화역량 인증제(IEQAS)’ 평가에서 올해도 인증을 받으며 9년 연속 인증대학에 선정됐다고 22일 밝혔다.

영진전문대는 학위과정과 어학연수과정 두 분야에서 동시에 인증을 받으며 국제화 교육 운영 역량을 다시 입증했다. 체계적인 학사·체류 관리 시스템을 기반으로 외국인 유학생 불법체류율을 0%대 수준으로 유지하는 등 모범적인 국제화 관리 성과를 이어가고 있다.

IEQAS는 외국인 유학생 유치·관리 체계, 교육 운영의 적정성, 학사·생활 지원, 불법체류 예방과 학업 이탈 관리 등 대학의 국제화 역량을 종합적으로 평가해 우수 대학을 인증하는 제도다. 영진전문대는 2018년 첫 인증 이후 올해까지 9년 연속 인증을 획득하며 글로벌 직업교육 선도대학으로서의 위상을 확고히 다졌다.

최재영 총장은 “9년 연속 IEQAS 인증은 우리 대학이 국제화 운영 시스템을 체계적이고 안정적으로 구축해 온 결과를 공식적으로 인정받은 의미 있는 성과”라며 “외국인 유학생들이 학업과 생활 모두에서 안정적으로 정착할 수 있도록 지속적이고 실질적인 지원을 지속하겠다”고 밝혔다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

