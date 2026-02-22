대구마라톤 남자부 2연패, 여자부 대회 신기록 나와
대구시는 22일 열린 ‘2026대구마라톤’에서 남자부 최초 대회 2연패와 여자부 대회 신기록이 탄생했다고 밝혔다.
이날 대회에서 탄자니아의 게브리엘 제럴드 게이가 2시간8분11초를 기록하며 지난해에 이어 올해도 남자부 우승을 차지했다. 대회 첫 남자부 2연패로 기록됐다.
케냐의 릴리안 카사이트 렌제룩은 2시간19분35초를 기록해 종전 대회 신기록을 1분30초가량 앞당기며 우승을 차지했다.
국내 선수 중에서는 남자부 이동진(대구시청)이 2시간20분43초, 여자부 최정윤(충남도청)이 2시간 32분35초로 각각 1위를 기록했다. 이날 마스터즈 풀코스와 10.9㎞, 건강달리기 종목도 함께 열렸다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “대구마라톤의 저력을 다시 확인한 만큼 플래티넘 라벨 승격을 향한 노력을 이어갈 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
