‘정부 대출 규제 여파’ 청년·신혼부부 대출 부담 최대 1억원 상승
정부의 부동산 규제로 내집 마련을 위한 대출 가능 금액이 청년은 6000만원, 신혼부부는 1억원 줄었다는 서울시 분석이 나왔다. 서울시는 투기 수요를 잡겠다는 정부 규제가 실수요자들에게는 추가 자금 마련 부담으로 작용하고 있다며 다층적 지원이 필요하다고 강조했다.
서울시 부동산정책개발센터는 22일 연이은 부동산 대출 규제가 주거 안정이 필요한 무주택 실수요 가구에 미치는 영향을 분석한 결과를 발표했다.
센터는 지난해 말 발표된 2024 서울시 주거실태조사를 분석에 활용했다. 해당 조사는 서울시민의 가구별 소득, 자산, 부채 및 주택 수요를 알 수 있는 국가 승인 통계다. 가구별 대표성을 지니는 서울 1만5000가구를 추출해 조사가 이뤄졌다. 당시 조사에서 1만5000가구의 76%는 내집 마련이 필요하다고 답했다.
서울시는 이 비율을 서울 전체 무주택 216만 가구에 확대 적용하면 165만 가구가 내집 마련 필요성을 느낀다고 봤다. 이 중 청년 실 수요층(만 19~39세 이하)은 89만 가구, 신혼부부 실 수요층(혼인 기간 7년 이내)은 21만 가구로 집계했다.
센터 분석에 따르면 청년 실수요 가구의 연평균 소득은 4062만원, 평균 자산은 1억5000만원이었다. 부채가 있는 경우 평균 부채 규모는 1억원으로 나타났다. 신혼부부 실수요 가구의 경우 연평균 소득은 6493만원, 평균 자산은 3억3000만원으로 조사됐다.
이들은 주로 아파트로의 이동을 희망했다. 그러나 지난해 서울 아파트 평균 매매가격은 12억3000만원으로 자기 자본만으로 주택을 구입하는 데는 한계가 있는 것으로 나타났다.
센터는 정부의 강력한 대출 규제로 무주택 실수요 가구의 자금조달이 더욱 어렵게 됐다고 강조했다.
센터 분석 결과 정부가 지난해 발표한 6·27 대책과 10·15 대책 전후 대출 상한액, 주택담보대출비율(LTV), 총부채원리금상환비율(DSR) 등을 적용한 대출 가능 금액 최소치를 무주택 실수요 가구의 연평균 소득에 반영하면 청년의 대출 가능 금액은 2억5513만 원에서 1억9282만 원으로 41.7%(6231만 원) 줄어들었다. 신혼부부는 4억776만원에서 3억772만원으로 30.7%(1억4만원) 감소했다.
가구 평균 자산을 고려했을 때 청년층은 내집 마련을 위해 자산의 40%, 신혼부부는 자산의 30%가량을 추가로 마련해야 하는 의미다.
센터는 평균 매매 가격 대비 낮은 실수요자의 자산 규모는 주택 면적이나 품질 조정, 다른 지역 이주 등을 고려하거나 임차로 거주할 수밖에 없게 만들어 자가 진입 시점을 늦추는 요인이 될 수 있다고 분석했다.
정종대 서울시 부동산정책개발센터장은 “최근 정부 대출 규제로 내집 마련 자금조달 여력의 변화를 살펴본 이번 분석을 통해 실거주 목적의 청년, 신혼부부의 주택 구매 기회를 확대해 주기 위해선 신용 보강 등 추가적 지원이 필요하다는 사실을 확인했다”며 “임차 가구는 민간·공공 임대 공급을 통한 안정적 거주 기반을 강화하는 등 다층적인 대응이 필요할 것”이라고 말했다.
