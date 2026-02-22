캐나다 총기 난사 ‘위험 신호' GPT 사전 감지했지만 신고 안돼
최근 캐나다에서 9명이 숨진 총기 난사 사건이 발생하기 수개월 전 챗GPT 운영사 오픈AI 직원들이 사용 기록을 통해 범행 징후를 포착했지만, 이를 수사당국에 통보하지 않은 것으로 전해졌다.
20일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 오픈AI 직원들은 캐나다 총격 사건 용의자인 제시 반 루트셀라가 범행 약 8개월 전 챗GPT에 입력한 시나리오를 토대로 범행 가능성을 인지했지만 캐나다 사법 당국에 별도 신고를 하지 않았다.
해당 보도에 따르면 당시 챗GPT 자동 검토 시스템에 포착된 용의자의 사용 기록은 내부 직원들을 경악하게 할 만큼 구체적이었다고 한다.
약 12명의 오픈AI 직원은 해당 기록을 토대로 사법당국 신고 여부를 두고 격론을 벌였으며, 일부 직원은 잠재적 범행 징후가 명백하므로 즉시 신고해야 한다고 주장하기도 한 것으로 알려졌다.
하지만 오픈AI 측은 최종적으로 신고하지 않기로 결정을 내렸다.
오픈AI 대변인은 “루트셀라의 계정을 즉시 차단했으나, 당시 활동이 사법 당국에 보고해야 할 법적 기준에는 미치지 못한다고 판단했다”고 밝혔다.
보고 기준인 ‘타인에게 심각한 신체적 가해를 입힐 수 있는 신뢰할 수 있고 임박한 위험’으로 보기에는 불충분했다는 설명이다.
총격범의 범행 징후는 AI 밖에서도 있었던 것으로 조사됐다.
루트셀라는 온라인 게임 플랫폼 ‘로블록스’에서 대규모 총격 시뮬레이션 게임을 제작하고, 자신의 소셜미디어(SNS)에 사격 연습 사진을 올리고 불법 약물에 대한 관심을 드러내기도 했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사