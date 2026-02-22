‘독도 홍보대사’ 김창열 “日서 입국 거부”…‘다케시마의 날’ 때문?

가수 김창열. 연합뉴스

그룹 DJ DOC 김창열이 일본 시마네현 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 행사를 앞두고 일본을 찾았다가 입국을 거부당했다.

독도사랑운동본부 관계자도 본부 공식 인스타그램에 “5시간의 인터뷰와 짐 수색을 핑계로 억류당했으나 결국 독도 홍보 활동이라는 이유로 상륙을 불허했다”며 “입국 거부는 다케시마의 날을 앞두고 독도 인사의 방문을 막으려는 일본의 정치보복이자 표적심사”라고 주장했다.