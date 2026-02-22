‘독도 홍보대사’ 김창열 “日서 입국 거부”…‘다케시마의 날’ 때문?
독도사랑운동본부 홍보대사로 활동 중인 그룹 DJ DOC 김창열이 일본 시마네현 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 행사를 앞두고 일본을 찾았다가 입국을 거부당했다. 일본 당국이 다케시마의 날 행사를 앞두고 그의 입국을 문제 삼은 것이라고 주장했다.
김창열은 “지난해 개인적으로 일본을 찾았을 때도 문제없이 입국했었는데, 지난 19일 일본 요나고 공항에서 입국 심사를 받던 중 음주운전 전력이 있다는 이유로 입국을 거부당했다”고 22일 연합뉴스에 말했다.
그는 다케시마의 날 행사 전 현지 분위기 촬영을 위해 지난 19일부터 21일까지 독도사랑운동본부 관계자와 일본을 찾았다. 그러나 입국 불가를 통보받고 도착 당일 한국으로 돌아왔다. 함께 일본을 찾은 본부 관계자도 입국을 거부당해 다음 날에야 한국에 돌아올 수 있었다고 한다.
독도사랑운동본부 관계자도 본부 공식 인스타그램에 “5시간의 인터뷰와 짐 수색을 핑계로 억류당했으나 결국 독도 홍보 활동이라는 이유로 상륙을 불허했다”며 “입국 거부는 다케시마의 날을 앞두고 독도 인사의 방문을 막으려는 일본의 정치보복이자 표적심사”라고 주장했다.
시마네현은 1905년 2월 22일 일방적으로 독도를 행정구역에 편입하는 공시(고시)를 하고 100주년을 계기로 2005년 3월 다케시마의 날 지정 조례를 만들었다. 2006년부터는 2월 22일을 다케시마의 날로 정해 매년 기념행사를 열고 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사