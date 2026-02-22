시사 전체기사

전북대, ‘특구형 기술창업 스튜디오’ 참여기업 모집…최대 2000만원 지원

입력:2026-02-22 14:43
공유하기
글자 크기 조정
전북대학교 전경. 전북대 제공

전북대학교가 딥테크 기반 (예비)창업기업을 대상으로 ‘2026년 특구형 기술창업 스튜디오(DTIM)’ 참여 기업을 3월 16일까지 모집한다.

22일 전북대에 따르면 이 사업은 과학기술정보통신부와 전북연구개발특구가 지원하는 프로그램으로, 기술창업 기업의 사업화 역량 강화를 위한 특화 지원 사업이다.

모집 대상은 전북특별자치도에서 창업을 준비 중인 예비창업자와 도내에 본점을 둔 창업기업(2026년 1월 1일 이후 창업)이다.

선정 기업은 기술·투자·비즈니스모델(BM) 분야 1대1 검증을 거쳐 경진대회를 통해 최종 선발된다.

기업당 최대 2000만원의 시제품 제작비가 지원되며, 글로벌 프로그램 참여와 IR 자료 제작, 투자 연계 기회도 제공된다.

전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘독도 홍보대사’ 김창열 “日서 입국 거부”…‘다케시마의 날’ 때문?
삼성·하이닉스 계약학과도 외면…합격자 144명 등록 포기
임신 중 커피?…아이의 ‘이것’ 낮아지는 뜻밖의 효과
“한국이 반환해야”…日보수언론, 독도 억지 주장 반복
매스스타트도 불발…韓스피드, 24년 만에 올림픽 노메달
상호관세 무너지자 ‘월드와이드’ 관세…트럼프 관세정책 ‘시계제로’
李대통령 “다주택자 집 팔면 전월세 수요 줄어 집값 안정”
金 2개·銅 1개… 쇼트트랙 ‘람보르길리’의 시대 열렸다
국민일보 신문구독