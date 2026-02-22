전북대, ‘특구형 기술창업 스튜디오’ 참여기업 모집…최대 2000만원 지원
전북대학교가 딥테크 기반 (예비)창업기업을 대상으로 ‘2026년 특구형 기술창업 스튜디오(DTIM)’ 참여 기업을 3월 16일까지 모집한다.
22일 전북대에 따르면 이 사업은 과학기술정보통신부와 전북연구개발특구가 지원하는 프로그램으로, 기술창업 기업의 사업화 역량 강화를 위한 특화 지원 사업이다.
모집 대상은 전북특별자치도에서 창업을 준비 중인 예비창업자와 도내에 본점을 둔 창업기업(2026년 1월 1일 이후 창업)이다.
선정 기업은 기술·투자·비즈니스모델(BM) 분야 1대1 검증을 거쳐 경진대회를 통해 최종 선발된다.
기업당 최대 2000만원의 시제품 제작비가 지원되며, 글로벌 프로그램 참여와 IR 자료 제작, 투자 연계 기회도 제공된다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
