[단독] 정의당 등 “지방의원 비례대표 ‘5% 봉쇄조항’도 위헌”…23일 헌법소원 청구
정의당 등 3개 소수정당이 득표율 5%를 넘지 못하면 비례대표 지방의원 의석을 얻을 수 없도록 규정한 공직선거법 조항은 위헌이라는 내용의 헌법소원을 청구한다. 헌법재판소가 지난달 비례대표 국회의원 의석 ‘3% 봉쇄조항’을 위헌으로 판단한 데 따른 것이다.
22일 법조계에 따르면 정의당·노동당·녹색당과 지방의회의원 선거권자, 시민사회단체연대회의는 23일 오전 서울 종로구 헌법재판소 앞에서 비례대표 지방의원 득표율 5% 봉쇄조항에 대한 헌법소원 및 가처분 신청 기자회견을 연다. 이들은 공직선거법 190조의2 1항에서 ‘유효투표총수의 100분의 5 이상을 득표한 각 정당에 대하여’라는 부분이 헌법에 위반된다는 결정을 구한다는 내용의 헌법소원심판 청구서를 제출할 계획이다.
앞서 헌재는 지난달 29일 공직선거법 189조 1항 1호 위헌 확인 헌법소원 사건에서 재판관 7대 2 의견으로 위헌 결정을 내렸다. 해당 조항은 비례대표 국회의원 선거에서 유효투표 총수의 3% 이상을 득표한 정당에게 비례대표 의석을 배분할 수 있도록 하는 내용이다. 헌재는 당시 “군소정당이라는 이유만으로 비례대표 국회의원 배분의 대상에서 제외시키는 것은 합리적 이유가 없어 평등선거원칙 위반”이라고 판시했다.
정의당 등은 비례대표 지방의원 선거도 같은 잣대가 적용돼야 한다는 입장이다. 이들은 청구서에서 “5% 저지선은 상당한 주민의 선택을 사표로 만들어 평등선거 원칙에 위배된다”고 지적했다. 이어 비례대표 지방의원에만 저지조항이 적용되는 현 상황에 대해서는 “비례대표 국회의원 출마자와 비례대표 지방의원 출마 자 간에 자의적인 차별대우가 존재하는 것”이라고 강조했다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
