파크골프 시즌 시작…전국파크골프대회 24일 화천서 개막
2026년 국내 파크골프 시즌 개막을 알리는 첫 전국대회가 파크골프 수도 강원도 화천군에서 열린다.
화천군체육회는 24일부터 다음 달 11일까지 산천어 파크골프장과 화천생활체육공원 파크골프장에서 2026 시즌 오픈 전국파크골프 대회를 개최한다. 이번 대회는 서울, 경기도 등 전국 각지의 파크골프 동호인 1500여명이 출사표를 던졌다.
대회는 남녀부 경기로 진행된다. 일반 참가자 1명, 시니어 참가자 1명 등 2명이 팀을 이뤄 경기에 참여한다.
24~25일과 3월 3~4일 열리는 4차례의 예선전에 이어 다음 달 10~11일 열리는 결선 라운드 방식으로 진행된다.
예선전은 산천어 파크골프장 1구장과 화천 생활체육공원 파크골프장에서 열린다. 결선은 산천어 파크골프장 1, 2구장에서 치러진다.
남녀 우승팀에게는 각각 1000만원의 상금을 준다. 각 부별 2위 500만원, 3위 300만원, 4위 200만원, 5위 100만원을 비롯해 15위까지 상금이 지급된다.
군은 화천산천어축제 흥행 열기를 파크골프 대회까지 확산시켜 지역경제에 활기를 불어넣겠다는 계획이다. 군 체육회는 예선 참가팀의 참가비 2만원을 전액 화천사랑상품권으로 제공한다. 결선 출전팀에게는 참가비 8만원 가운데 절반을 화천사랑상품권, 나머지는 4만원 상당의 농특산물로 돌려준다.
최문순 화천군수는 22일 “이제 화천은 산천어축제뿐 아니라 파크골프 도시로 전국에 알려져 있다”며 “파크골프가 새로운 지역경제의 동력이 될 수 있도록 더욱 적극적인 마케팅을 진행하겠다”고 말했다.
화천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
