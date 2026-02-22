건조·강풍에 이틀간 산불 15건…경남 함양 산불 진화 중
건조한 날씨에 강풍까지 겹치면서 지난 21일부터 이틀간 전국에서 15건의 산불이 발생한 것으로 집계됐다.
22일 산림청에 따르면 전날인 21일에만 전국에서 12건의 산불이 발생했다. 이 가운데 11건은 진화됐지만 경남 함양군 마천면에서 발생한 산불은 현재 진화 작업 중으로, 오후 1시30분 기준 진화율 66%를 보이고 있다.
특히 발생한 산불 중 2건은 피해 영향 구역이 10㏊ 이상일 것으로 예상돼 확산 대응 1단계가 발령됐다. 22일에도 강릉과 울산, 서울 등에서 3건의 산불이 추가로 발생했다.
산림청 관계자는 “2월에 10건 이상의 산불이 하루에 발생한 것은 매우 이례적인 상황”이라며 “건조한 날씨가 장기간 지속되는 가운데, 강풍의 영향으로 전국 각지에서 산불이 발생했다”고 말했다.
산림청은 박은식 청장 직무대리 주재로 대책회의를 열고 산불 대비 태세를 강화할 것을 지시했다.
박 직무대리는 “산불 발생 시 총력대응해 산불로부터 국민의 생명과 재산을 지킬 수 있도록 하겠다”고 강조했다.
김인호 산림청장은 경기 성남시 분당구에서 음주운전 사고를 내 지난 21일 직권면직 됐다.
