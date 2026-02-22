패륜에 ‘영끌’ 조장까지…‘악질 유튜버’ 16명 세무조사

유튜버 A씨는 무단 수집한 인적 사항으로 용역을 제공 받은 것처럼 꾸며 사업소득 지급내역을 거짓신고하고 소득세를 탈루했다. 사적 소송 비용과 경비를 기업업무추진비(접대비)로 변칙 처리해 소득을 축소 신고하기도 했다.



유튜버 B씨는 구독료·강의료 수입에 적용되는 누진 소득세율을 낮추려 배우자 명의 별도 사업장에 수익을 분산해 세금을 줄였다. 또 부가가치세 과세 대상 투자정보제공용역 매출액을 면세 대상인 잡지구독료로 위장 신고해 세금을 탈루했다.



의사이자 유튜버인 C씨는광고대행업체에 광고비를 과다 지급해 영업비용을 부풀리고 이를 가족 지분이 100%인 특수관계법인과 배우자를 통해 회수했다. C씨와 광고대행업체, 특수관계법인 간에는 용역 제공 등 실제 거래가 없는 거짓 세금계산서가 오갔다.

