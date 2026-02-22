‘음주운전 경험 있다’ 10년새 12.6%→2.1%
최근 1년 동안 자동차나 오토바이를 운전한 사람 중 조금이라도 술을 마시고 운전한 적이 있다고 응답한 비율이 10년 사이 100명 중 12명에서 2명으로 감소했다는 조사 결과가 나왔다.
22일 보건복지부와 한국건강증진개발원의 ‘2025년 알코올 통계자료집’에 따르면 2023년 기준 19세 이상 성인의 연간 음주운전 경험률은 2.1%이다.
10년 전인 2013년 12.6% 대비 10.5%포인트 감소한 수치다.
‘음주운전 경험률’은 질병관리청이 매년 1만여명을 대상으로 수행하는 국민건강영양조사를 기반으로 최근 1년 동안 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람 중 조금이라도 술을 마신 후 운전한 적이 있는 분율을 파악해 산출한다.
성인 음주운전 경험률은 2011년 17.1%에 달했으나 이후 꾸준히 감소해 2016년 처음으로 10% 아래로 내려왔고, 2023년에는 2.1%까지 내려왔다.
남성은 2.6%, 여성은 0.9%다.
연령대별로는 70세 이상의 최근 1년간 음주운전 경험률이 4.1%로 가장 높았다.
50∼59세 3.7%, 60∼69세 3.1%, 40∼49세 2.3%, 30∼39세 1.1%, 19∼29세 0.8% 순이었다.
음주운전이 줄면서 전체 교통사고에서 음주로 인한 사고가 차지하는 비율도 줄고 있는 것으로 나타났다.
교통사고 총 발생 건수에서 음주운전 사고 점유율은 2013년 12.3%에서 2023년 6.6%로 감소했다.
