엠게임 작년 영업익 176억원… 전년 대비 36.7%↑
엠게임은 지난해 연결기준 매출 917억원, 영업이익 176억원을 기록했다고 20일 밝혔다.
전년과 비교해 매출은 10%, 영업이익은 36.7% 상승했다. 당기순이익은 160억원이다.
4분기만 놓고 보면 매출 232억원, 영업이익 42억원으로 집계됐다. 직전 분기와 매출, 영업이익 모두 소폭 상승했다.
엠게임은 “자사의 대표 장수 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘열혈강호 온라인’과 ‘나이트 온라인’이 중국, 북미, 유럽 등 해외에서 거둔 성과 덕분”이라고 실적 배경을 설명했다. 여기에 2024년 11월 출시한 모바일 MMORPG ‘귀혼M’의 신규 매출이 더해졌다.
엠게임은 상반기 중 ‘귀혼’ 지식재산권(IP)을 활용해 개발 중인 방치형 모바일 게임을 출시할 예정이다. 연내 2종의 모바일게임 퍼블리싱 서비스도 진행한다.
엠게임은 지난해 주당 222원의 현금배당을 결정하고 자기주식 34만 1303주를 전량 소각한다.
