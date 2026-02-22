최승원 전 국토부 정책보좌관, 28일 킨텍스서 출판기념회
사람 중심 정책 철학과 고양 미래비전 제시
최승원 전 국토교통부 장관정책보좌관이 오는 28일 고양 킨텍스 제2전시장에서 출판기념회를 열고 본격적인 정치 행보에 나선다.
오는 6월 지방선거에서 고양시장 출마에 나설 예정인 최 전 보좌관은 자신의 정책 철학과 고양시 미래 비전을 담은 저서 ‘저는 이재명 정부 국토교통부 장관정책보좌관입니다’를 출간하고 출판기념회를 개최할 예정이다.
이번 행사에는 여권 핵심 인사들이 대거 참석할 예정이다. 우원식 국회의장을 비롯해 김윤덕 국토교통부 장관, 유은혜 전 부총리 겸 교육부 장관이 참석해 축하와 격려를 전한다.
또한 이인영 전 더불어민주당 원내대표(서울 구로구갑)와 김병주 전 더불어민주당 최고위원(경기 남양주시을) 등 중진 의원들이 대거 합류하며, 지역구 의원인 이기헌 국회의원(경기 고양시병)도 참석해 힘을 보태기로 했다.
이 밖에도 정청래 더불어민주당 대표가 축전을 보내고, 인재근 전 국회의원, 서삼석 더불어민주당 최고위원, 우상호 전 대통령비서실 정무수석비서관이 영상 축사를 전할 예정이다.
저서에는 목수의 아들로 태어나 무허가주택에서 성장한 개인적 서사부터 경기도의원, 국회의장 비서관을 거쳐 국토교통부 장관정책보좌관에 이르기까지의 과정이 담겼다. 특히 ‘사람 중심’의 정치 철학과 국토·주택·교통 정책 현장에서의 경험을 토대로 고양의 미래 청사진을 제시하는 데 초점을 맞췄다.
최 전 보좌관은 지난 21일에는 고(故) 김근태 전 의장의 묘소를 찾아 김근태의 가르침과 이재명의 실행력을 품고 고양의 새로운 역사를 쓰겠다는 다짐을 밝힌 바 있다.
최 전 보좌관은 “김근태 전 의장에게서 배운 ‘사람 중심의 정치’, 우원식 국회의장을 보좌하며 지켜낸 ‘민주주의의 가르침’, 이재명 정부 국토부에서 실천한 ‘현장 행정’의 기록을 책에 상세히 풀어냈다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
