전북도, 임업 체질 개선…2030 임가소득 6000만원 목표
2025~2030년 715억원 투입
생산·가공·유통 연계 강화
전북특별자치도가 임업을 지속가능한 소득 산업으로 육성하기 위한 체질 개선에 나섰다.
전북도는 임산물 생산부터 가공·유통·인재 육성까지 전 과정을 연계한 ‘산림소득지원사업 로드맵’을 추진한다고 22일 밝혔다.
전북의 산림면적은 44만㏊로 도 전체 면적의 54.6%를 차지한다. 산림청의 2024년 임산물생산조사에 따르면 도내 단기소득 임산물 생산액은 4019억원으로 전국 생산액의 16.3%를 차지해 전국 2위를 기록했다. 수실류는 전국 1위, 조경재와 약용식물류는 2위 수준의 경쟁력을 보이고 있다.
도는 산림을 단순 보전 자원이 아닌 ‘소득 자산’으로 전환하는 데 초점을 맞췄다. 2025~2030년 산림소득사업 10개 분야에 총 715억원을 투입해 생산 기반 확충과 유통구조 개선, 임업인 역량 강화를 추진한다.
목표는 2030년까지 임가소득을 6000만원 수준으로 끌어올리는 것이다. 이는 현재 대비 23% 향상된 수치다.
내년에는 76억원을 들여 수실류, 버섯류, 산나물류, 약초류 등 79개 품목을 대상으로 생산·유통 기반을 강화한다. 남원에는 산양삼, 새우란 중심의 산림복합경영단지를 조성하고, 완주에는 떫은감·취나물 주산지를 중심으로 산지종합유통센터를 구축해 생산자 중심의 유통 거점을 마련할 계획이다.
도는 시설 투자와 함께 임업인 전문 교육도 확대할 계획이다.
이순택 전북도 환경산림국장은 “생산과 가공·유통을 연결해 임업을 안정적인 소득 산업으로 육성하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
