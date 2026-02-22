尹선고일 최시원 ‘불의는 반드시 망한다’…SM “악플 고소”
가수 겸 배우 최시원이 윤석열 전 대통령의 내란죄 1심 선고일에 작성한 소셜네트워크서비스(SNS) 글을 두고 논란에 휩싸이자 소속사 SM엔터테인먼트가 악성 비방 글에 대한 법적 대응에 나섰다.
SM엔터테인먼트는 최근 온라인 신고 센터 ‘광야 119’ 공지를 통해 “소속 아티스트 최시원에 대해 인신 공격, 모욕 등 악의적인 게시물을 작성‧게시하고 있음을 확인했고 그 심각성에 대해 엄중히 인지하고 있다”며 “확인된 범죄 행위에 대해 법무법인 세종과 함께 수사기관에 고소장을 제출했다”고 밝혔다.
이어 “온라인 커뮤니티, 소셜미디어 등에 소속 아티스트와 관련된 허위 정보를 생성‧유포하는 행위, 조롱‧경멸하는 글을 게시하는 행위에 대해서도 지속적으로 증거를 확보하고 있고, 해당 게시물들을 검토 후 단계적으로 고소 절차를 확대해 나갈 예정”이라고 덧붙였다.
앞서 최씨는 지난 19일 자신의 엑스(X·옛 트위터) “불의필망, 토붕와해(不義必亡, 土崩瓦解)”라는 문구를 올렸다.
‘불의필망’은 의롭지 못하면 반드시 망한다는 뜻이며, ‘토붕와해’는 흙이 무너지고 기와가 깨져 어떤 것이 완전히 붕괴된 상태를 의미한다.
이날은 윤 전 대통령이 12·3 비상계엄과 관련한 내란우두머리 혐의로 1심에서 무기징역이 선고된 날이어서 최씨가 이와 관련해 정치적 입장을 밝힌 것이라는 해석이 이어졌다.
최씨는 지난해 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근이자 강경 보수 운동가였던 고(故) 찰리 커크를 추모하는 글을 SNS에 올려 논란이 되기도 했다.
당시 최씨는 “정치적 성향을 떠나 한 가정의 가장이자 그리스도인으로서 겪은 비극에 대해 마음이 아파 추모한 것”이라고 설명했다.
