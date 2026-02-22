행정통합 놓고 집안싸움 난 대구…반발 기류 확산
행정통합 특별법 국회 본회의 처리가 임박한 가운데 뒤늦게 대구에서 대구·경북 행정통합 반발 기류가 확산되고 있다. 대구시의회는 집행부를, 대구공무원노동조합은 대구시의회를 질타하며 잘잘못을 따지고 있다.
22일 대구시의회에 따르면 시의원들이 23일 대구·경북 행정통합 특별법에 반발하는 내용의 성명을 발표할 예정이다.
앞서 열린 대구시의회 확대의장단회의에서 시의원들은 국회 행정안전위원회를 통과한 대구·경북 행정통합 특별법에 대해 ‘권한 빠진 행정통합은 껍데기’라며 반발했다. 이들은 2024년 12월 대구시의회를 통과한 대구·경북행정통합 동의안과 이번 특별법 내용이 많이 다르다고 지적했다. 상당수 조항이 ‘할 수 있다’는 임의 규정으로 완화돼 실질적 자치가 어렵다는 것이다. 또 통합특별시의회와 관련해 청사 위치, 본회의 의사 진행 체계와 의결 방식, 상임위원회 구성·통합 기준, 권한 배분 원칙 등이 구체적으로 규정되지 않았다고 지적했다.
대구시의회는 핵심인 20조원 지원 등 재정확보 방안이 법에 담기지 않았는데도 대구시가 시의회에 충분한 설명 없이 특별법 통과에만 집중해 문제가 불거졌다고 진단했다.
특히 대구시의회가 가장 큰 문제로 여기는 것은 대구와 경북 간 광역의원 정수 불균형이다. 인구(대구 235만여명, 경북 250만여명) 대비 의원수(대구시의원 33명, 경북도의원 60명) 차이가 커 별다른 조정 없이 행정통합이 이뤄졌을 경우 지역의 현안을 다퉈야 하는 상황에서 대구시의원 입장이 배제될 수 있다고 우려하고 있다.
대구시의회는 제기된 문제가 해결되지 않을 경우 새로운 결단도 불사하겠다는 입장을 밝힌바 있다. 성명의 반발 수위에 따라 행동 방향이 정해질 것으로 예상된다.
일찌감치 행정통합 반대 의견을 밝혔던 대구공무원노조는 논평을 통해 대구시의회가 진정성 없는 때늦은 후회·반발을 하고 있다고 비판했다. 이미 잘못된 동의안을 그대로 인정해 특별법 (행안위)통과를 도와줬고 재정확보 방안에 대한 구체적 담보 없이 덜컥 구두약속만 믿었다며 대구시의회에 날을 세웠다.
노조 관계자는 “지금이라도 대구시의회가 진정성을 가지려면 국회를 방문해 껍데기뿐인 통합을 당장 중단할 것을 요구해야 한다”며 “통합 중단 요구 시 노조도 힘을 보탤 것”이라고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
