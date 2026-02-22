경기도 ‘지방세 법무 전담팀’ 성과…747억 재원 지켜
경기도는 전국 최초로 신설한 ‘지방세 법무 전담팀’을 앞세워 지난해 도세 소송 86건 중 65건에서 승소하며 747억원의 재원을 지켜냈다고 22일 밝혔다.
승소율은 75.6%로, 도는 최근 4년간 80% 안팎의 높은 승소율을 유지하고 있다. 고액 납세법인과 대형 로펌이 참여하는 복잡한 조세 소송이 늘어나는 상황에서도 전문 변호 인력을 중심으로 한 대응 체계가 실질적인 성과로 이어졌다는 평가다.
도는 2019년 대형 법무법인과 세무법인을 앞세운 고액 납세법인 소송에 대응하기 위해 전국 최초로 ‘지방세 법무 전담팀’을 신설했다. 전담팀은 전문 변호사를 담당 공무원으로 채용해 도세 소송을 시·군과 공동 수행하고, 동일 쟁점 사건에 대한 대응 논리를 공유하며 항소·상고 단계까지 체계적으로 지원하고 있다.
대표 사례로 A주식회사가 전환 국립대학법인에 기부채납할 목적으로 취득한 부동산에 대해 취득세 비과세를 주장하며 제기한 소송이 있다. 회사 측은 ‘지방세법’ 제9조 제2항과 ‘지방세기본법’ 제154조를 근거로 비과세를 주장했다.
이에 대해 도는 전환 국립대학법인은 ‘지방세법’상 국가 등에 해당하지 않으며, ‘지방세기본법’상 특례 역시 해당 법인이 직접 납세의무자인 경우에만 적용된다고 반박했다. 또한 다른 대학법인·공법인과의 조세 형평성 측면에서도 비과세 대상이 아니라는 점을 강조했고, 결국 대법원에서 최종 승소 판결을 받아 91억원의 세수를 보존했다.
이와 함께 배열회수보일러, 증기터빈 등 2차 발전설비에서 생산한 전력은 지역자원시설세 과세 대상이 아니라며 10개 법인이 동일 논리로 제기한 소송에서도 모두 승소했다. 도는 관련 법 문언과 입법 취지, 화력발전의 사전적 정의를 근거로 2차 발전 역시 과세 대상인 화력발전에 포함된다는 판단을 이끌어내 154억원을 지켜냈다.
도는 도세 1억원 이상 소송 사건의 경우 전 과정을 시·군과 공동 수행하고 있으며, 동일 쟁점 소송이 여러 시·군에서 제기되면 표준 서면 제공이나 도 대표 변론을 통해 행정비용을 줄이고 대응의 일관성을 확보하고 있다.
또한 소송 담당 공무원의 전문성 강화를 위해 전담 변호사가 매년 100명 이상을 대상으로 실무 중심 교육을 실시하고, 소송 단계별 매뉴얼과 판결 사례집을 제작·보급하고 있다. 세입 소송에서 승소한 시·군 담당자에게는 포상금을 지급해 사기 진작에도 힘쓰고 있다.
도는 앞으로 재정 파급 효과가 큰 기획 소송과 대형 로펌이 참여하는 사건에 대해 전담 변호 체계를 더욱 강화하고, 동일 쟁점에 대한 대응 논리를 체계화해 도 재원을 지속적으로 보호할 계획이다.
류영용 도 세정과장은 “전문성을 바탕으로 지방세 소송의 통일성과 효율성을 높이고, 대형 로펌이 참여하는 소송에서도 공평과세와 조세정의가 실현되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사