李 대통령, 전북 타운홀 미팅 개최…‘3특 재정’·행정통합 쟁점 부상

27일 도민 200명과 대화

광역 거점 부재 구조·재정 특례 확대 논의 주목

이재명 대통령 페이스북 캡처

‘5극3특’ 균형발전 체계 속 전북의 재정·권한 현안이 공개 논의의 장에 오를 전망이다. 3특(전북·강원·제주) 재정 지원의 실효성과 완주·전주 행정통합 방향이 함께 거론될지 관심이 쏠린다.

22일 지역 정치권에 따르면 27일 전북에서 ‘전통과 첨단이 공존하는 생명의 땅, 전북특별자치도에서 뵙겠습니다’를 주제로 도민과의 대화를 진행한다. 참여 인원은 전북도민 200명 규모다. 이번 일정은 전국 순회 타운홀 미팅의 열 번째 행사다.

완주·전주 행정통합 문제 역시 같은 맥락의 쟁점이다. 통합 추진은 완주군의회와 일부 지역사회의 반대로 답보상태가 이어지고 있다. 이달 내 절차가 진행되지 않으면 6월 지방선거 이전 통합 추진은 사실상 어려울 것이라는 관측이 나온다. 완주·전주 통합은 1997년과 2009년, 2013년에도 추진됐으나 주민 반대로 무산된바 있다.