타이틀리스트, 보키 디자인 SM11 웨지 출시…컨택·탄도·스핀에 집중
타이틀리스트가 역대 가장 완성도 높은 보키 웨지 라인업, 보키 디자인 SM11 웨지를 전세계 동시 출시한다.
미국프로골프(PGA)투어에서 가장 많은 선택을 받아온 보키 디자인 웨지는 투어 선수들의 피드백을 바탕으로 2년마다 한 단계 진화된 모델을 선보여 왔다.
새로운 SM11 웨지는 일관된 탄도와 거리 컨트롤, 뛰어난 타구감, 그리고 최대 스핀 퍼포먼스를 제공하도록 설계됐다.
업계 최고 수준의 로프트, 바운스, 그라인드 조합을 통해 다양한 샷의 상황에서도 일관된 웨지 퍼포먼스를 구현한다.
특히 이번 보키 디자인 SM11은 웨지의 명장 밥 보키가 강조해온 웨지 플레이의 3가지 핵심 요소인 컨택, 탄도, 스핀에 집중한 설계를 바탕으로 웨지 퍼포먼스를 한단계 끌어올렸다.
로프트, 바운스 그라인드 조합을 정교하게 확장해 다양한 스윙 타입과 코스 조건에서도 안정적인 임팩트를 구현한다.
총 6가지 그라인드(F, S, M, D, K, T)와 27가지 스펙 조합을 통해 골퍼는 자신의 플레이 스타일에 맞는 최적의 웨지를 선택할 수 있다.
SM11웨지는 웨지 라인업 전반에 걸쳐 일관된 탄도와 거리 컨트롤을 구현하기 위해 CG(무게중심) 설계를 한층 더 정밀하게 다듬었다.
로프트 구간에 따라 3단계로 설계된 무게중심은 각 웨지가 맡은 역할에 맞는 최적의 탄도를 제공한다.
44~52도는 아이언 세트와의 자연스러운 연결을 위해 CG를 낮고 페이스 중앙에 가깝게 배치했으며, 54~56도는 풀샷과 부분 샷 모두에서 균형 잡힌 컨트롤을 제공하도록 설계됐다.
58~60도는 낮은 탄도를 위해 CG가 높게 배치되어 스퀘어한 페이스 컨트롤을 가능하게 한다.
다양한 샷 상황에서도 안정적인 스핀 컨트롤을 구현하기 위해 그루브 설계와 표면 처리, 내구성까지 전 영역을 정밀하게 개선했다.
샷 유형과 로프트 구간에 따라 새롭게 설계된 3가지 전용 그루브 형태를 적용해, 웨지가 사용되는 상황에 최적화된 스핀 퍼포먼스를 제공한다.
보키 디자인 SM11 웨지는 지난 20일부터 전국 타이틀리스트 클럽 공식 대리점에서 판매되고 있다.
