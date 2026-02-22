서산·예산 산불 잡혀…밤사이 살아났지만 다시 진화
충남 예산과 서산에서 발생한 산불의 주불이 모두 잡혔다. 예산에서는 밤사이 잔불이 다시 살아났지만 이날 오전 큰불이 잡히며 현재 90%가량 진화됐다.
22일 충남소방본부 등에 따르면 전날 오후 2시22분쯤 예산군 대술면 송석리 한 야산에서 발생한 산불은 4시간18분 만인 오후 6시40분쯤 주불이 잡혔다. 하지만 잔불을 정리하던 중 4시간여 만인 오후 10시30분쯤 재발화했다.
소방당국은 대응 1단계를 발령하고, 장비 64대와 소방대원 269명을 동원해 진화에 나섰다.
불길이 다시 번지자 예산군은 오전 3시31분쯤 “지우국제학교 주변 주민들은 송석저수지 아래 경로당으로 대피해 주길 바란다”는 내용의 재난안전문자를 발송했다. 인근 주민 51명은 마을 대피소로 몸을 피했다.
다행히 불길을 다시 잡은 소방 당국은 이날 오전 8시30분 대응 1단계를 해제하고 현재 잔불을 정리하고 있다. 오전 10시30분 기준 진화율 90%를 기록했다.
같은 날 오후 1시35분쯤 서산시 대산읍 대죽리 일원에서 발생한 산불은 4시55분 만인 오후 6시30분쯤 큰 불길이 잡혔다.
소방 당국은 불이 나자 헬기 19대, 차량 62대, 인력 266명을 투입해 진화에 나섰다. 오후 3시쯤 대응 1단계, 오후 4시쯤 대응 2단계를 각각 발령되면서 한때 긴장감이 고조됐다.
화재 현장 인근에 국내 최대 규모의 국가 석유비축기지인 대죽자원비축산업단지가 있었지만 다행히 피해로 이어지지는 않았다.
서산시는 인근 지역 주민 65명을 마을회관 등 안전한 곳으로 대피시켰다. 당국은 “국가 주요 시설인 석유비축기지를 보호하기 위해 대용량포방사시스템을 동원, 방어선을 구축한 덕에 별다른 피해는 발생하지 않았다”고 말했다.
산림청은 서산 산불 현장 인근에 있는 석유비축기지 주변에 리타던트(산불확산지연제)를 살포하는 등 확산 차단에 나섰다. 리타던트는 친환경 산불차단제로, 국립산림과학원이 2021년 개발해 현재 운용 중이다.
금시훈 산림청 산불방지과장은 “충남 서산 산불 현장 인근에 한국석유공사 석유비축기지가 위치한 만큼, 산불로부터 기지를 보호하기 위한 조치로 리타던트를 살포했다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
