서산·예산 산불 잡혀…밤사이 살아났지만 다시 진화

산림청 산불재난 특수진화대원이 지난 21일 충남 예산군 대술면 한 야산에서 발생한 산불 현장에 투입돼 진화 작업을 하고 있다. 산림청 제공

지난 21일 산불이 발생한 서산시 대산읍 대죽리 일원. 산림청 제공

오후 1시35분쯤 서산시 대산읍 대죽리 일원에서 발생한 산불은 4시55분 만인 오후 6시30분쯤 큰 불길이 잡혔다.