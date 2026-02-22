임신 중 커피?…아이의 ‘이것’ 낮아지는 뜻밖의 효과
임신 중 커피를 적당히 섭취한 산모의 아이에게서 아토피 피부염 위험이 낮아졌다는 연구 결과가 나왔다.
22일 의료계에 따르면 김이준 이화의대 환경의학교실 교수 연구팀은 한국의료정보학회지(Healthcare Informatics Research) 최신호에 이 같은 내용이 담긴 ‘한국 어린이 환경보건 출생코호트’(Ko-CHENS) 기반 연구를 발표했다.
연구팀은 2015~2019년 모집된 임신부와 자녀 3252쌍을 ‘커피 중단’(1809명), ‘하루 1잔 미만’(1225명), ‘하루 1잔 이상’(188명)의 3개 그룹으로 나눠 자녀의 아토피피부염 발생에 미치는 영향을 3년 후 추적 분석했다.
연구 결과 임신 중 하루 1잔 미만으로 커피를 마신 임신부는 모든 변수를 보정한 모델에서 커피를 전혀 마시지 않은 임신부 보다 아이의 아토피피부염 발생 위험이 11% 낮았다.
커피를 하루 1잔 이상으로 마신 임신부에게서도 아이의 아토피피부염 발생 위험이 9% 낮아지는 연관성이 관찰됐지만, 통계적인 유의성은 없었다. 이 밖의 알레르기 질환인 천식이나 알레르기비염의 경우 커피 섭취와의 뚜렷한 연관성이 관찰되지 않았다.
연구팀은 논문에서 커피에 포함된 다양한 생리활성 물질이 면역 체계 형성에 영향을 줬을 가능성을 제기했다. 커피 속 항산화 성분과 항염 작용, 장내 미생물 환경 변화 등이 태아 면역 발달 과정에 관여해 아토피피부염 발생 위험을 낮췄을 수 있다는 의미다.
다만 연구팀은 이번 결과가 임신 중 커피 섭취를 적극 권장하는 근거로 받아들여 져서는 안 된다고 조언했다. 관찰연구의 특성상 인과관계를 단정할 수 없고 커피 종류나 추출 방식, 동반 식습관 등 다양한 변수들이 충분히 반영되지 못했을 가능성이 있어서다.
연구팀은 “이번 연구는 임신 중 적당한 커피 섭취가 유아기 아토피피부염 위험 감소와 관련될 수 있음을 보여주는 국내 최초의 출생 코호트 분석”이라면서도 “추가 연구를 통해 인과관계를 확인할 필요가 있다”고 설명했다.
