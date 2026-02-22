전남도, 원예산업에 670억 투입…농가경영 안정 지원 총력
채소류 선제적 수급 안정·기계화 촉진 등 18개 사업 추진
전남도가 채소류 수급 불안에 선제적으로 대응하고 생산비 절감과 유통 기반 확충을 통해 농가 경영안정을 뒷받침하기 위해 2026년 원예산업 경쟁력 강화 사업에 총 670억원을 투입한다.
이번 사업은 18개 핵심사업으로 구성되어 있으며, 원예농가의 경영 안정을 위한 다양한 지원책이 포함됐다.
주요 사업으로는 선제적 수급안정 대책, 밭작물 기계화율 제고, 생산비 절감과 생산성 향상, 기반 조성과 유통강화 등이 중점적으로 추진된다.
특히 노지 채소 작물인 마늘, 양파, 배추, 대파의 가격 하락에 대비해 정부 농산물 안정 생산·관리 사업 144억원, 전남도 자체 수급안정 사업비 66억원 등 3개 사업에 210억원이 확보됐다.
밭작물의 기계화율을 높이기 위해 농기계 임대사업비 102억원, 농기계 종합보험료 지원 169억원 등 4개 사업에 281억원이 지원될 예정이다.
또한 원예작물 생산비 절감과 생산성 향상을 위해 비닐멀칭 제거 작업이 필요 없는 생분해성 멀칭 농자재 지원 8억원, 원예작물 연작장해 경감제 지원 13억원이 포함됐다.
원예작물 기반 조성과 유통 강화를 위해서는 원예 생산 기반 활력화 사업 38억원, 저온유통체계 구축사업 25억원 등 10개 사업에 158억원이 투입된다.
유덕규 전남도 농축산식품국장은 22일 “농자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪는 농가의 경영 안정을 위해 원예산업 경쟁력 강화 사업을 적극 추진하고 있다”며 “기계화 촉진을 통한 생산비 절감과 선제적 가격 안정 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
