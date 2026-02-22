Z세대 입사 선호 1위 회사는? 2년 전 순위권 밖 ‘이곳’
연봉 조건이 같다고 할 때 Z세대가 가장 근무하고 싶어 하는 그룹사는 삼성으로 나타났다. 불과 2년 전만 해도 상위권에 들지 못했던 삼성은 브랜드 경쟁력을 앞세워 선호도 1위에 복귀했다.
채용 플랫폼 진학사 캐치가 대학생·구직자·직장인 1만986명을 대상으로 ‘연봉이 같을 경우 근무하고 싶은 그룹사’를 조사한 결과 삼성이 32%의 선택을 받아 1위를 차지했다고 22일 밝혔다.
뒤를 이어 SK(19%)가 2위에 올랐고, CJ와 현대자동차그룹이 각각 12%로 공동 3위를 차지했다. 이어 한화·신세계·LG(각 5%), HD현대(4%), 포스코·롯데(각 3%) 순이었다.
삼성은 2024년 ‘올해의 기업’ 조사에서는 10위권 밖에 머물렀으나 지난해 4위로 반등한 데 이어 이번 조사에서 1위로 올라섰다.
삼성을 택한 이유로는 ‘브랜드·이미지’가 44%로 가장 높았다. 이어 복지(19%), 성장 가능성(11%), 글로벌 기업 이미지(10%), 근무환경(6%), 안정성(5%), 관심 산업(4%), 조직문화(1%) 순으로 나타났다. 연봉을 동일 조건으로 설정하자 브랜드와 복지, 성장 가능성이 선호를 가르는 핵심 요인으로 작용했다는 분석이다.
삼성은 신입(32%)과 경력직(33%) 모두에서 1위를 차지했을 뿐만 아니라, 모든 전공 응답군에서도 압도적인 선호도를 보였다.
다만 2~3위권에서는 전공에 따라 선호 기업이 갈렸다. 이공계열에서는 삼성과 SK에 이어 현대자동차그룹이 상위권에 오르며 제조·기술 기반 산업에 대한 선호가 두드러졌다.
반면 인문·사회계열과 예체능 계열에서는 CJ가 우세했다. 특히 예체능 계열에서는 CJ가 21%로 2위를 차지해 문화·콘텐츠·유통 산업에 대한 관심을 반영했다.
김정현 진학사 캐치 본부장은 “삼성이 순위권 밖에서 1위로 복귀하며 다시 Z세대의 열광을 이끌어낸 비결은 강력한 브랜드 파워와 그에 따른 성장 가능성에 있다”며 “Z세대는 단순 보상을 넘어 기업의 브랜드 가치를 본인의 커리어 성장과 직결되는 핵심 지표로 인식하고 있다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
